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В Кабмине заговорили об углеродной нейтральности Украины до 2050 года

20 июля 2021 12:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Обновленный план действий уже согласовали с экономической стратегией и готовятся окончательно одобрить

Украина готовится к углеродной нейтральности

Украина готовится к углеродной нейтральности / Фото: freepik.com

Украина должна поставить перед собой амбициозную цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Для этого правительство уже разработало проект национального взноса Украины в Парижское соглашение о климате. Документ собираются утвердить на ближайшем заседании Кабинета министров.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Обсудили этот проект сегодня на совещании с участием вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским, министром энергетики Германом Галущенко и представителями Минфина и Минэкономики", - добавил глава правительства.

По его словам, обновленный проект учитывает положения Национальной экономической стратегии до 2030 года, которая предусматривает экономический рост в ближайшие годы.

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Напомним, летом 2020 года Украина официально поддержала European Green Deal, новую экологическую политику Европейского Союза. Ее конечной целью является достижение климатической нейтральности до 2050 года. Теперь экономическая политика нашей страны в части, касающейся евроинтеграции, должна быть согласована с Зеленым курсом Евросоюза.

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