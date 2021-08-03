Витренко "рассекретил" свою зарплату в "Нафтогазе"

Нынешний глава НАК не стал называть суммы, которые получал его предшественник Андрей Коболев, но намекнул, что денег выплачено немало

Витренко возглавил "Нафтогаз" после Коболева

Зарплата главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко составляет 50 тыс. гривен в месяц. Сколько получал на этом посту его предшественник Андрей Коболев, неизвестно, но после увольнения Коболев получил "реальные деньги".

Реклама

Об этом Витренко рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения... Он получил реальные деньги... 50 тыс. гривен – моя зарплата в месяц", - сказал Витренко.

Почему возник вопрос

Ранее в СМИ был опубликован отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям. В частности, по данным Лига.net, Коболев получил 347 млн гривен вознаграждения. Аналитики подсчитали, что 338,6 млн грн из этой суммы составила вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже.

Если это так, то зарплата Коболева на должности главы "Нафтогаза" составляла 6,3 млн грн за год – в среднем по 525 тыс. гривен в месяц.

Реклама

Подтвердить или опровергнуть эти данные сложно, ведь наблюдательный совет "Нафтогаза" до сих пор не опубликовал отчет о вознаграждении правления за 2020 год.

В тренде Доллар и евро вернулись к росту – курс валют НБУ

При этом сам Коболев признавал, что в 2020 году руководство "Нафтогаза" получило многомиллионные премии "за выполненные перед госбюджетом обязательства по отчислениям налогов и части прибыли".

Напомним, суммы премий – не единственный повод для критики, с которой сталкивается экс-глава "Нафтогаза":

Чистый консолидированный убыток "Нафтогаза" за 2020 год составил 19 млрд грн, и это – первый убыток с 2015 года.

По словам Витренко, вся прибыль "Нафтогаза" за первый квартал может оказаться "нарисованной", то есть быть результатом манипуляции с данными финансовой отчетности.

Как известно, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер, Юрий Витренко, который ранее исполнял обязанности министра энергетики.

О чем еще говорят в Украине и мире 3 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине