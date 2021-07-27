Прибыль "Нафтогаза" за первый квартал может оказаться "нарисованной"

Юрий Витренко и Андрей Коболев / Фото: Сегодня, "Нафтогаз Украины", vitrenkolibrary.com

Прибыль, которую показал "Нафтогаз Украины" в первом квартале 2021 года, может оказаться результатом спекуляций с финансовой отчетностью. Точные показатели работы компании станут известны только после международного аудита и не исключено, что в этом случае "Нафтогаз" покажет убыток, а не прибыль.

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Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью РБК-Украина.

"Финансовая отчетность за первый квартал не была проверена аудиторами, поэтому это вообще не аргумент. К примеру, сейчас идет дискуссия по поводу отражения в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток государства, как собственника НАК, до 105 млрд гривен", - считает Витренко.

По его словам, 105 млрд гривен убытка для государства могли превратиться в "нарисованную прибыль" в отчетности из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, "чтобы получить как можно быстрее бонус, а отражение убытков перенести на потом".

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Проблемы "Нафтогаза"

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Витренко перечислил некоторые факторы, которые, по его мнению, привели к убыткам компании:

Отражение финансового состояние предприятий теплокоммунэнерго.

"Оно могло не позволить на момент составления отчетности за первый квартал 2021 года рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ", – отметил глава компании.

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Задолженность НАКа перед "Укрнафтой" за отобранный газ.

"Уже могло быть понятно, что "Укрнафта" будет требовать его вернуть, и есть основание оценивать соответствующие обязательства НАКа по текущей рыночной цене", – объяснил Витренко.

Напомним, в 2020 году "Нафтогаз" стал убыточным впервые за пять лет. Экс-глава компании Андрей Коболев говорил, что в 2021 году ситуация начала исправляться.

В конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер, Юрий Витренко, который ранее исполнял обязанности министра энергетики.

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