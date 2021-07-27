Прибуток "Нафтогазу" за перший квартал може виявитися "намальованим"

Юрій Вітренко й Андрій Коболєв / Фото: Сьогодні, "Нафтогаз Украины", vitrenkolibrary.com

Прибуток, який показав "Нафтогаз України" в першому кварталі 2021 року, може виявитися результатом спекуляцій з фінансовою звітністю. Точні показники роботи компанії стануть відомі тільки після міжнародного аудиту та не виключено, що в цьому випадку "Нафтогаз" покаже збиток, а не прибуток.

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Про це розповів голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Фінансова звітність за перший квартал не була перевірена аудиторами, тому це взагалі не аргумент. Наприклад, наразі йде дискусія стосовно відображення в звітності за півріччя двох проблем, які були і в першому кварталі. Якби в повному обсязі відображені в звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток держави, як власника НАК, до 105 млрд гривень", – вважає Вітренко.

За його словами, 105 млрд гривень збитку для держави могли перетворитися в "намальовану прибуток" в звітності через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, "Щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім" .

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Проблеми "Нафтогазу"

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Вітренко перерахував деякі фактори, які, на його думку, призвели до збитків компанії:

Відображення фінансового стан підприємств теплокомуненерго.

"Воно могло не дозволити на момент складання звітності за перший квартал 2021 року розраховувати на погашення ними заборгованості за спожитий газ" , – зазначив глава компанії.

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Заборгованість НАКу перед "Укрнафтою" за відібраний газ.

"Уже могло бути зрозуміло, що" Укрнафта "буде вимагати його повернути, і є підстави оцінювати відповідні зобов'язання НАКу за поточною ринковою ціною", – пояснив Вітренко.

Нагадаємо, в 2020 році "Нафтогаз" став збитковим вперше за п'ять років. Екс-голова компанії Андрій Коболєв говорив, що в 2021 році ситуація почала виправлятися.

В кінці квітня Кабінет міністрів звільнив главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер, Юрій Вітренко, який раніше виконував обов'язки міністра енергетики.

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