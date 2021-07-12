Огромные премии в "Нафтогазе". Коболев объяснил, за что получил бонусы в 2020 году

"Нафтогаз" выполнил свои обязательства по чистым денежным переводам в бюджет на 100%

Каждый из директоров и членов правления "Нафтогаза" получил премии в пределах максимально разрешенного лимита / Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший руководитель НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в 2020 году руководство компании получило многомиллионные премии за выполненные перед госбюджетом обязательства по отчислениям налогов и части прибыли.

Об этом он заявил в интервью Liga.net.

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"Вопрос с формулировкой "Почему менеджмент "Нафтогаза" получил большие премии на фоне многомиллиардных убытков" – от начала манипулятивный. Потому что менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи. Кто-то выполнил хорошо, кто-то плохо. Все зафиксировано в системе управления талантами", – заявил Коболев.

Он отметил, что каждый из директоров и членов правления НАК получил премии в пределах максимально разрешенного лимита, который прописан в контракте каждого сотрудника "Нафтогаза". Кроме того, он считает, что "Нафтогаз" выполнил свои обязательства по чистым денежным переводам в бюджет на 100%. Их компания согласовала с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

"Доходность в отдельно взятом году не есть главным показателем эффективности компании... Умного акционера в первую очередь интересует денежный поток, который генерирует бизнес в данный момент и будет генерировать в будущем", – сказал он.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер, Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.