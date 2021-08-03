Вітренко "розсекретив" свою зарплату в "Нафтогазі"

Нинішній голова НАК не став називати суми, які отримував його попередник Андрій Коболєв, але натякнув, що грошей виплачено чимало

Вітренко очолив "Нафтогаз" після Коболєва

Зарплата глави "Нафтогазу України" Юрія Вітренка становить 50 тис. гривень на місяць. Скільки отримував на цій посаді його попередник Андрій Коболєв, невідомо, але після звільнення Коболєв отримав "реальні гроші".

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Про це Вітренко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я не хочу зараз говорити про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Мене особисто зарплата не турбує. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення ... Він отримав реальні гроші ... 50 тис. гривень – моя зарплата в місяць", – сказав Вітренко.

Чому виникло питання

Раніше в ЗМІ було опубліковано звіт Комітету з призначень і винагород. Зокрема, за даними Лига.net , Коболєв отримав 347 млн гривень винагороди. Аналітики підрахували, що 338,6 млн грн з цієї суми склала друга частина виплат, передбачених за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Якщо це так, то зарплата Коболєва на посаді глави "Нафтогазу" становила 6,3 млн грн за рік – в середньому по 525 тис. гривень на місяць .

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Підтвердити або спростувати ці дані складно, адже наглядову раду "Нафтогазу" досі не опублікував звіт про винагороду правління за 2020 рік.

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При цьому сам Коболєв визнавав, що в 2020 році керівництво "Нафтогазу" отримало багатомільйонні премії "За виконані перед держбюджетом зобов'язання з відрахувань податків та частини прибутку".

Нагадаємо, суми премій – не єдиний привід для критики, з якою стикається екс-глава "Нафтогазу":

Чистий консолідований збиток "Нафтогазу" за 2020 рік склав 19 млрд грн, і це – перший збиток з 2015 року.

За словами Вітренко, вся прибуток "Нафтогазу" за перший квартал може виявитися "намальованої", тобто бути результатом маніпуляції з даними фінансової звітності.

Як відомо, в кінці квітня Кабінет міністрів звільнив главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва, Який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер, Юрій Вітренко, який раніше виконував обов'язки міністра енергетики.

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