В Украине возник дефицит сала – стоит дороже, чем сортовое мясо (цены)

В Украине перед новым годом растут цены на продукты, а сало уже стоит дороже, чем мясо.
Как рассказала 112ua.tv академик, вице-президент НААН Ануш Балян, в Украине только 20% сала на полках украинских магазинов – украинское.
"На рынках сало продают не дешевле, чем по 200 грн/кг, а "генеральское" – по 300-350 грн/кг. Цена на сало в Украине уже выше, чем на сортовое мясо", – отметила Ануш Балаян.
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Кроме того, в стране наблюдается сокращение предложения сала. Поскольку фермеры предпочитают мясную породу свиней, которая быстро набирает вес.
"Мы практически потеряли породу свиней украинская белая", – рассказала Ануш Балян.
Оказалось, что Украина импортирует в четыре раза больше сала, чем производит. За 9 месяцев 2021 года произвели 6,5 тыс. т сала, а импортировали 25 тыс. т сала – из них 14 тыс. т из Польши.
Балян заявила, что в дальнейшем цены на сало будут зависеть от инфляции, покупательной способности населения, курса национальной валюты, объемов производства и импорта самого продукта и предложения мяса птицы.
Сколько стоит мясо
По данным Минфина, цены на свинину в декабре зависят от ее вида. Так, цена на свиную грудинку составляет 102,95 грн/кг, лопатки – 103,68 грн/кг, ошейка – 146,18 грн/кг, ребер – 108,65 грн за кг, шашлык – 143,49 грн/кг.
Госрегулирование цен
В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на некоторые виды продуктов, а именно на те, которые обладают большой социальной значимостью.
Если законопроект №6374 поддержат, то государственное регулирование коснется таких продуктов, как:
- гречневая крупа;
- сахарный песок;
- пшеничная мука высшего сорта;
- вермишель из муки высшего сорта пшеницы;
- пастеризованного молока жирностью 2,5%;
- ржано-пшеничного хлеба;
- батона из пшеничной муки;
- куриных яиц категории С1;
- куриной тушки;
- минеральной негазированной воды;
- сливочного масла жирностью 72,5%;
- подсолнечного масла.
Ранее в Украине уже было государственное регулирование цен, но в 2017 году было упразднено.
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