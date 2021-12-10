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В Украине возник дефицит сала – стоит дороже, чем сортовое мясо (цены)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 10:36
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Украина импортирует из-за границы вчетверо больше сала, чем производит
В Украине только 20% украинского сала на полках магазинов
В Украине только 20% украинского сала на полках магазинов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине перед новым годом растут цены на продукты, а сало уже стоит дороже, чем мясо.

Как рассказала 112ua.tv академик, вице-президент НААН Ануш Балян, в Украине только 20% сала на полках украинских магазинов – украинское.

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"На рынках сало продают не дешевле, чем по 200 грн/кг, а "генеральское" – по 300-350 грн/кг. Цена на сало в Украине уже выше, чем на сортовое мясо", – отметила Ануш Балаян.

Кроме того, в стране наблюдается сокращение предложения сала. Поскольку фермеры предпочитают мясную породу свиней, которая быстро набирает вес.

"Мы практически потеряли породу свиней украинская белая", – рассказала Ануш Балян.

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Оказалось, что Украина импортирует в четыре раза больше сала, чем производит. За 9 месяцев 2021 года произвели 6,5 тыс. т сала, а импортировали 25 тыс. т сала – из них 14 тыс. т из Польши.

Балян заявила, что в дальнейшем цены на сало будут зависеть от инфляции, покупательной способности населения, курса национальной валюты, объемов производства и импорта самого продукта и предложения мяса птицы.

Сколько стоит мясо

По данным Минфина, цены на свинину в декабре зависят от ее вида. Так, цена на свиную грудинку составляет 102,95 грн/кг, лопатки – 103,68 грн/кг, ошейка – 146,18 грн/кг, ребер – 108,65 грн за кг, шашлык – 143,49 грн/кг.

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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Госрегулирование цен

В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на некоторые виды продуктов, а именно на те, которые обладают большой социальной значимостью.

Если законопроект №6374 поддержат, то государственное регулирование коснется таких продуктов, как:

  • гречневая крупа;
  • сахарный песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • вермишель из муки высшего сорта пшеницы;
  • пастеризованного молока жирностью 2,5%;
  • ржано-пшеничного хлеба;
  • батона из пшеничной муки;
  • куриных яиц категории С1;
  • куриной тушки;
  • минеральной негазированной воды;
  • сливочного масла жирностью 72,5%;
  • подсолнечного масла.

Ранее в Украине уже было государственное регулирование цен, но в 2017 году было упразднено.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последнее время подорожали овощи так называемого борщового набора. С начала 2021 года цены взлетели в 2,6 раза.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, как высокие цены на энергоносители могут ударить по украинским производителям, и писали, какой популярный продукт подешевел в Украине.

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