В Україні виник дефіцит сала – коштує дорожче, ніж сортове м'ясо (ціни)

Україна імпортує з-за кордону вчетверо більше сала, ніж виробляє

В Україні лише 20% українського сала на полицях магазинів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні перед новим роком ростуть ціни на продукти, а сало вже коштує дорожче, ніж м'ясо.

Як розповіла 112ua.tv академік, віцепрезидент НААН Ануш Балян, в Україні лише 20% сала на полицях українських магазинів – українське.

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"На ринках сало продають не дешевше, ніж по 200 грн/кг, а "генеральське" – по 300-350 грн/кг. Ціна на сало в Україні вже вища, ніж на сортове м'ясо", – зазначила Ануш Балаян.

Крім того, в країні спостерігається скорочення пропозиції сала. Оскільки, фермери надають перевагу м'ясній породі свиней, яка швидко набирає вагу.

"Ми практично втратили породу свиней українська біла", – розповіла Ануш Балян.

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Виявилось, що Україна імпортує вчетверо більше сала, ніж виробляє. За 9 місяців 2021 року виробили 6,5 тис. т сала, а імпортували 25 тис. т сала – з них 14 тис. т із Польщі.

Балян заявила, що надалі ціни на сало залежатимуть від інфляції, купівельної спроможності населення, курсу національної валюти, обсягів виробництва та імпорту самого продукту та пропозиції м'яса птиці.

Скільки коштує м'ясо

За даними Мінфіну, ціни на свинину у грудні залежать від її виду. Так, ціна на свинячу грудинку становить 102,95 грн/кг, лопатки – 103,68 грн/кг, нашийка – 146,18 грн/кг, ребер – 108,65 грн за кг, шашлик – 143,49 грн/кг.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

Держрегулювання цін

В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на деякі види продуктів, а саме на ті, які мають велику соціальну значущість.

Якщо законопроєкт № 6374 підтримають, то державне регулювання торкнеться таких продуктів, як:

гречана крупа;

цукровий пісок;

пшеничне борошно вищого ґатунку;

вермішель з борошна пшеничного вищого сорту;

пастеризованого молока жирністю 2,5%;

житньо-пшеничного хліба;

батона з пшеничного борошна;

курячих яєць категорії С1;

курячої тушки;

мінеральної негазованої води;

вершкового масла жирністю 72,5%;

соняшникової олії.

Раніше в Україні вже було державне регулювання цін, але в 2017 році було скасоване.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останній час подорожчали овочі з так званого борщового набору. З початку 2021 року ціни злетіли в 2,6 рази.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, як високі ціни на енергоносії можуть вдарити по українських виробниках, і писали, який популярний продукт подешевшав в Україні.