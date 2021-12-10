Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні виник дефіцит сала – коштує дорожче, ніж сортове м'ясо (ціни)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 10:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна імпортує з-за кордону вчетверо більше сала, ніж виробляє
В Україні лише 20% українського сала на полицях магазинів
В Україні лише 20% українського сала на полицях магазинів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні перед новим роком ростуть ціни на продукти, а сало вже коштує дорожче, ніж м'ясо.

Як розповіла 112ua.tv академік, віцепрезидент НААН Ануш Балян, в Україні лише 20% сала на полицях українських магазинів – українське.

Реклама

"На ринках сало продають не дешевше, ніж по 200 грн/кг, а "генеральське" – по 300-350 грн/кг. Ціна на сало в Україні вже вища, ніж на сортове м'ясо", – зазначила Ануш Балаян.

Крім того, в країні спостерігається скорочення пропозиції сала. Оскільки, фермери надають перевагу м'ясній породі свиней, яка швидко набирає вагу.

"Ми практично втратили породу свиней українська біла", – розповіла Ануш Балян.

Реклама

Виявилось, що Україна імпортує вчетверо більше сала, ніж виробляє. За 9 місяців 2021 року виробили 6,5 тис. т сала, а імпортували 25 тис. т сала – з них 14 тис. т із Польщі.

Балян заявила, що надалі ціни на сало залежатимуть від інфляції, купівельної спроможності населення, курсу національної валюти, обсягів виробництва та імпорту самого продукту та пропозиції м'яса птиці.

Скільки коштує м'ясо

За даними Мінфіну, ціни на свинину у грудні залежать від її виду. Так, ціна на свинячу грудинку становить 102,95 грн/кг, лопатки – 103,68 грн/кг, нашийка – 146,18 грн/кг, ребер – 108,65 грн за кг, шашлик – 143,49 грн/кг.

Реклама

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Держрегулювання цін

В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на деякі види продуктів, а саме на ті, які мають велику соціальну значущість.

Якщо законопроєкт № 6374 підтримають, то державне регулювання торкнеться таких продуктів, як:

  • гречана крупа;
  • цукровий пісок;
  • пшеничне борошно вищого ґатунку;
  • вермішель з борошна пшеничного вищого сорту;
  • пастеризованого молока жирністю 2,5%;
  • житньо-пшеничного хліба;
  • батона з пшеничного борошна;
  • курячих яєць категорії С1;
  • курячої тушки;
  • мінеральної негазованої води;
  • вершкового масла жирністю 72,5%;
  • соняшникової олії.

Раніше в Україні вже було державне регулювання цін, але в 2017 році було скасоване.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останній час подорожчали овочі з так званого борщового набору. З початку 2021 року ціни злетіли в 2,6 рази.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, як високі ціни на енергоносії можуть вдарити по українських виробниках, і писали, який популярний продукт подешевшав в Україні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,43
19,30
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти