В Украине подешевело подсолнечное масло: сколько будем платить

Эксперты проанализировали, сколько подсолнечное масло стоит в супермаркетах крупных торговых сетей

В ноябре подсолнечное масло в среднем стоило 55,73 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

В украинских супермаркетах подешевело подсолнечное масло – цены стартуют от 48,90 грн за 850 мл.

Об этом сообщает "Минфин".

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Эксперты проанализировали, сколько подсолнечное масло стоит в супермаркетах крупных украинских торговых сетей. Оказалось, что самая дешевая цена на продукт торговой марки "Олейна" у ритейлера Novus – 48,90 грн за 850 мл. Немного дороже в "Ашане" – 49,90 грн. А в Metro цена, наоборот, повысилась и сейчас продукт стоит – 57,70 грн.

Отметим, в ноябре подсолнечное масло "Олейна" в среднем стоило 55,73 грн.

Продукт еще одной торговой марки подешевел – за подсолнечное масло от "Щедрого Дара" придется заплатить от 51,90 до 60,90 грн. Цены отличаются у разных ритейлеров. А еще в ноябре украинцам приходилось платить за него от 58,62 грн.

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/ Фото: скриншот

Самое дорогое в Европе

В Украине самые высокие в Европе цены на подсолнечное масло – цена отличается на 26-30%. Уже дошло до того, что власти предлагают на государственном уровне регулировать их.

По данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года цена подсолнечного масла увеличилась на 61,2% против аналогичного периода 2020-го. Если еще в 2020 году оно стоило 34 грн/л, то в данный момент уже по 63 грн/л.

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Отметим, что Украина – один из крупнейших производителей и экспортеров масла в мире.

Ранее мы сообщали, что в Украине за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, поскольку в стране наблюдается рост цен почти на все категории товаров.

Напомним, в супермаркетах и на рынках с начала 2021 года в 2,6 раза подорожали овощи "борщового набора".