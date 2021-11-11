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Для украинцев значительно подорожал популярный продукт. Сколько будем платить за сало

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
11 ноября, 13:16
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Эксперты прогнозируют, что в скором времени сало может подешеветь
Сало начало дорожать еще в октябре
Сало начало дорожать еще в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в ноябре резко подскочили цены на сало. Они стали самыми высокими за последние несколько лет – за него просят больше 185 грн/кг.

Об этом сообщает Kurkul.com.

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Если еще в октябре килограмм сала можно было купить в супермаркете за 145 грн, а на базаре за 134 грн, то сегодня ценники стартуют от 185 грн.

Сало начало дорожать еще в октябре. Тогда цены выросли на 20 гривен, а в ноябре рост цен составил еще 20 гривен. А суммарно рост цены на сало составил 24%.

Если оценивать цены на домашнее сало, то в ноябре килограмм стоит от 134,6 грн, что на 1 грн дешевле, чем в прошлом месяце. А с начала года сало стоит на 28 грн дороже, чем в начале 2021 года.

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Эксперты прогнозируют, что в скором времени оно может подешеветь. На это повлияют цены на свиней убойных кондиций – они снизятся.

"Без сала мы не останемся, если спрос будет сохраняться, то будут те, кто будет выращивать и предлагать его на рынке", – говорит эксперт по свиноводству Оксана Юрченко.

Мясо в Украине также дорожает

В Украине чуть ли не на 50% подорожали телятина и говядина. На рынке это связывают с дефицитом. Нечем кормить и никакой возможности содержать поголовье, говорят фермеры.

Покупатели говорят, что чувствуют удорожание, и переходят на более дешевое мясо – свинину и курятину. Или покупают раз в несколько месяцев.

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За килограмм говядины продавцы просят в среднем от 172 грн за кг, за свинину – от 124 грн за кг, куриное филе в среднем продают за 142 грн за кг.

Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали надвигающиеся морозы. Теперь фермеры спешат как можно скорее продать свой урожай.

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