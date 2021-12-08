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В Украине взлетели цены на борщевой набор: почему дорожают овощи

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 13:23
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Эксперты связывают подорожание с сокращением площадей посевов
В выращивании лука, свеклы, моркови или капусты намного больше рисков, чем в зерновых
В выращивании лука, свеклы, моркови или капусты намного больше рисков, чем в зерновых / Фото: Коллаж: Сегодня

В супермаркетах и на рынках с начала 2021 года в 2,6 раз подорожали овощи "борщевого набора".

Аналитики EastFruit объясняют это нестабильной ситуацией на агрорынке.

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По сравнению с декабрем 2020 года, в стране:

  • оптовые цены на морковь в 2 раза выше;
  • оптовые цены на лук – в 2,5 раза;
  • оптовые цены на белокочанную капусту и свеклу столовую – в 3 раза.

Но один продукт за год подешевел – это картошка. Оптовые цены на нее на треть ниже, чем год назад.

"Площади под картофель, который был дорогим несколько лет кряду, фермеры в последние 2 года расширяли. Поэтому цены на него и оказались ниже, чем в прошлом году", – подчеркивают эксперты.

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Почему дорожают овощи?

Эксперты связывают подорожание с сокращением площадей посевов из-за неблагоприятных погодных условий и с ухудшением прибыльноти выращивания этих культур на фоне скачка цен на зерновые и масличные культуры.

В то же время, экономист Андрей Ярмак объяснил, что в выращивании лука, свеклы, моркови или капусты намного больше рисков, чем в зерновых.

Также на выращивание негативно повлияло открытие рынка земли.

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"Теперь большинство аграриев, чтобы остаться в бизнесе, буквально вынуждены скупать землю, направляя в неё свободные ресурсы. Те самые, которые могли бы быть инвестированы в овощное производство", – объяснил экономист.

Также на выращивание овощей негативно повлияло открытие рынка земли. Ярмак утверждает, что отныне аграрии буквально вынуждены скупать землю, направляя в это свободные ресурсы, которые иначе могли бы быть инвестированы в сельскохозяйственное производство.

Что еще подорожает?

К новому году для украинцев на 20% подорожает новогодний стол. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец. Также больше будут стоить овощи "борщевого набора".

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – прогнозирует глава Союза украинского селянства Иван Томич.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году еще больше подорожают продукты питания. Украинцам придется платить на 22-25% больше за еду.

Напомним, что в Украине цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.

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