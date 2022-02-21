В Украине могут снизить НДС на продукты: подешевеют ли товары на магазинных полках

Что означает снижение ставки НДС и как это отразится на ценах на продукты питания – в нашем материале

В Украине могут снизить ставку НДС - подешевеют ли продукты? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине обсуждают идею снизить ставку НДС на некоторые категории продуктов питания. "Сегодня" пообщались с представителем Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным и разузнали, снизятся ли ценники в магазинах, если правительство поддержит снижение ставки налога.

Что такое НДС?

Это налог, который платит конечный потребитель. Если говорить о продуктах питания, то при их покупке в магазине покупатель, оплачивает еще и НДС, который заложен в цену покупаемого товара. Сейчас в Украине ставка НДС составляет 20%. Магазины, в свою очередь, отдают часть полученной за товар оплаты в виде НДС в бюджет.

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Покупая товар у производителя, магазин уже оплатил НДС, который был включен в товар, потому что добавленная стоимость создается на каждом этапе поставок и сделок — вплоть до продажи товара покупателю, который в конце концов и покрывает все издержки на уплату этого налога.

Подешевеют ли товары

Идея, которую озвучил Давид Арахамия — снизить ставку НДС на на некоторые категории продуктов питания. В теории это должно привести к снижению цены на продукты для украинцев.

В законопроекте №7023 предлагается временно — до 1 января 2023 г. — ввести ставку НДС на уровне 0% для операций по поставке продуктов питания внутреннего производства.

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Впрочем, как объяснил Олег Пендзин, эту инициативу вряд ли поддержат в Верховной Раде, ведь с случае понижения ставки НДС до 0% или даже до 5%, бюджет Украины недополучит больше 80 миллиардов грн.

"Так сделали в Польше, но они снизили до нуля с 5% и бюджет страны недополучил больше 3 млрд евро. А у нас ставка 20%, а не 5%. Эта идея бесперспективная", – рассказывает Пендзин.

Учитывая еще и то, что НДС — важный источник доходов госбюджета, эксперт предлагает реализовать другую инициативу:

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"Можно помочь малоимущим и сделать продуктовую субсидию. Тем, кто получает в месяц миллион грн – им не нужно удешевлять продукты питания, они и так их купят", – добавил Олег Пендзин.

Госрегулирование цен

Внушительное подорожание продуктов в 2022 году уже больно ударило по кошелькам украинцев. Учитывая это, еще 12 января Кабинет министров Украины принял решение ввести предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов.

Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

птица (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5 процента.

Ранее мы писали, за сколько украинцы покупают сейчас мясо, молоко и яйца, и рассказывали, как Украина может стать катализатором падения мировой экономики.