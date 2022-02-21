Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине могут снизить НДС на продукты: подешевеют ли товары на магазинных полках

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 16:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что означает снижение ставки НДС и как это отразится на ценах на продукты питания – в нашем материале
В Украине могут снизить ставку НДС - подешевеют ли продукты?
В Украине могут снизить ставку НДС - подешевеют ли продукты? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине обсуждают идею снизить ставку НДС на некоторые категории продуктов питания. "Сегодня" пообщались с представителем Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным и разузнали, снизятся ли ценники в магазинах, если правительство поддержит снижение ставки налога.

Что такое НДС?

Это налог, который платит конечный потребитель. Если говорить о продуктах питания, то при их покупке в магазине покупатель, оплачивает еще и НДС, который заложен в цену покупаемого товара. Сейчас в Украине ставка НДС составляет 20%. Магазины, в свою очередь, отдают часть полученной за товар оплаты в виде НДС в бюджет.

Реклама

Покупая товар у производителя, магазин уже оплатил НДС, который был включен в товар, потому что добавленная стоимость создается на каждом этапе поставок и сделок — вплоть до продажи товара покупателю, который в конце концов и покрывает все издержки на уплату этого налога.

Подешевеют ли товары

Идея, которую озвучил Давид Арахамия — снизить ставку НДС на на некоторые категории продуктов питания. В теории это должно привести к снижению цены на продукты для украинцев.

В законопроекте №7023 предлагается временно — до 1 января 2023 г. — ввести ставку НДС на уровне 0% для операций по поставке продуктов питания внутреннего производства.

Реклама

Впрочем, как объяснил Олег Пендзин, эту инициативу вряд ли поддержат в Верховной Раде, ведь с случае понижения ставки НДС до 0% или даже до 5%, бюджет Украины недополучит больше 80 миллиардов грн.

"Так сделали в Польше, но они снизили до нуля с 5% и бюджет страны недополучил больше 3 млрд евро. А у нас ставка 20%, а не 5%. Эта идея бесперспективная", – рассказывает Пендзин.

Учитывая еще и то, что НДС — важный источник доходов госбюджета, эксперт предлагает реализовать другую инициативу:

Реклама

"Можно помочь малоимущим и сделать продуктовую субсидию. Тем, кто получает в месяц миллион грн – им не нужно удешевлять продукты питания, они и так их купят", – добавил Олег Пендзин.

Госрегулирование цен

Внушительное подорожание продуктов в 2022 году уже больно ударило по кошелькам украинцев. Учитывая это, еще 12 января Кабинет министров Украины принял решение ввести предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов.

Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:

  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
  • подсолнечное масло;
  • куриные яйца категории С1;
  • птица (куриная тушка);
  • сливочное масло жирностью 72,5 процента.

Ранее мы писали, за сколько украинцы покупают сейчас мясо, молоко и яйца, и рассказывали, как Украина может стать катализатором падения мировой экономики.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Газпром" никто не ждет? Как относятся к "Северному потоку-2" в Европе София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Акции российских компаний стремительно летят в пропасть — при чем здесь Украина Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий В Украине могут снизить НДС на продукты: подешевеют ли товары на магазинных полках Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37546.91

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2603.14

Litecoin (LTC)

107.97

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,57
19,04
36,38
35,88
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять