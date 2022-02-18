Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Нашли виноватых? Арахамия объяснил украинцам, почему дорожают продукты

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 12:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, почему в Украине стремительно дорожают продукты питания и что власти будут с этим делать
Дорогие продукты в Украины: в чем причина
Дорогие продукты в Украины: в чем причина / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские власти в период ощутимого подорожания продуктов задумались над тем, чтобы понизить ставку налога на отдельные категории продуктов питания.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада".

Реклама

По его словам, Украина будет следовать примеру европейских стран, которые с 1 июля вводят льготную ставку НДС для пищевых продуктов.

"Думаю, что в каком-то виде такой законопроект таки будет утвержден. Будем искать компенсаторы для потенциальных потерь бюджета, будем искать сбалансированное решение", – сказал Арахамия.

При этом депутат отметил, что что инициатива может быть интересна в контексте с другим законопроектом – о внутренней торговле.

Реклама

"Выяснилось, что 27-30% цены – это не себестоимость, а влияние супермаркета. Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те вынуждены обращаться за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывать в стоимость своих продуктов. Таким образом, происходит удорожание", – рассказал Давид Арахамия.

Добавим, что инициатива по снижению НДС обсуждается Офисом президента, профильными ассоциациями, Министерством финансов, Госналоговой службой, профильным комитетом.

Деньги на продукты

Украинцы в средних и маленьких городах в условиях нестабильных цен и подорожания готовы еженедельно тратить на продукты питания не меньше 1 тысячи грн.

Реклама

Сколько готовы тратить на продукты питания украинцы в городах с населением чуть больше 50 тысяч:

  • 1000 грн – 33%
  • 1001-2000 грн – 31%
  • больше 2000 грн – 25%.

Раньше мы рассказывали, сколько стоят социально значимые продукты в Польше и сравнивали их с ценами в Украине. Также мы писали, за сколько сейчас украинцы покупают мясо, молоко и яйца.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Депутаты вернули себе огромную надбавку: сколько получают народные избранники София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Первый транш от ЕС: когда Украине ждать помощи Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Нашли виноватых? Арахамия объяснил украинцам, почему дорожают продукты Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40869.98

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2928.88

Litecoin (LTC)

119.9

Ripple (XRP)

0.8

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,35
33,35
32,32
19,04
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
36,18
35,79
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять