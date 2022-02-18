Нашли виноватых? Арахамия объяснил украинцам, почему дорожают продукты

Рассказываем, почему в Украине стремительно дорожают продукты питания и что власти будут с этим делать

Дорогие продукты в Украины: в чем причина / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские власти в период ощутимого подорожания продуктов задумались над тем, чтобы понизить ставку налога на отдельные категории продуктов питания.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада".

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По его словам, Украина будет следовать примеру европейских стран, которые с 1 июля вводят льготную ставку НДС для пищевых продуктов.

"Думаю, что в каком-то виде такой законопроект таки будет утвержден. Будем искать компенсаторы для потенциальных потерь бюджета, будем искать сбалансированное решение", – сказал Арахамия.

При этом депутат отметил, что что инициатива может быть интересна в контексте с другим законопроектом – о внутренней торговле.

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"Выяснилось, что 27-30% цены – это не себестоимость, а влияние супермаркета. Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те вынуждены обращаться за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывать в стоимость своих продуктов. Таким образом, происходит удорожание", – рассказал Давид Арахамия.

Добавим, что инициатива по снижению НДС обсуждается Офисом президента, профильными ассоциациями, Министерством финансов, Госналоговой службой, профильным комитетом.

Деньги на продукты

Украинцы в средних и маленьких городах в условиях нестабильных цен и подорожания готовы еженедельно тратить на продукты питания не меньше 1 тысячи грн.

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Сколько готовы тратить на продукты питания украинцы в городах с населением чуть больше 50 тысяч:

1000 грн – 33%

1001-2000 грн – 31%

больше 2000 грн – 25%.

Раньше мы рассказывали, сколько стоят социально значимые продукты в Польше и сравнивали их с ценами в Украине. Также мы писали, за сколько сейчас украинцы покупают мясо, молоко и яйца.