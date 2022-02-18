Знайшли винних? Арахамія пояснив українцям, чому дорожчають продукти

Розповідаємо, чому в Україні стрімко дорожчають продукти харчування і що влада буде з цим робити

Дорогі продукти в Україні: у чому причина / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українська влада в період відчутного подорожчання продуктів замислилися над тим, щоб знизити ставку податку окремі категорії продуктів.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Рада".

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За його словами, Україна наслідуватиме приклад європейських країн, які з 1 липня запроваджують пільгову ставку ПДВ для харчових продуктів.

"Думаю, що в якомусь вигляді такий законопроект таки буде затверджений. Будемо шукати компенсатори для потенційних втрат бюджету, шукатимемо збалансоване рішення", – сказав Арахамія.

При цьому депутат зазначив, що ініціатива може бути цікавою у контексті з іншим законопроектом – про внутрішню торгівлю.

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"З'ясувалося, що 27-30% ціни – це не собівартість, а вплив супермаркету. Супермаркети затримують повернення коштів виробникам на 120-130 днів, а ті змушені звертатися за кредитами в банки та відсотки за цими кредитами закладати у вартість своїх продуктів. Таким чином , відбувається подорожчання", – розповів Давид Арахамія.

Додамо, що ініціатива зниження ПДВ обговорюється Офісом президента, профільними асоціаціями, Міністерством фінансів, Держподатковою службою, профільним комітетом.

Гроші на продукти

Українці у середніх та маленьких містах за умов нестабільних цін та подорожчання готові щотижня витрачати на продукти харчування не менше 1 тисячі грн.

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Скільки готові витрачати на продукти харчування українці у містах із населенням трохи більше 50 тисяч:

1000 грн – 33%

1001-2000 грн – 31%

більше ніж 2000 грн – 25%.

Раніше ми розповідали, скільки коштують соціально значущі продукти у Польщі та порівнювали їх з цінами в Україні. Також ми писали, за скільки зараз українці купують м'ясо, молоко та яйця.