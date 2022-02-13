На закупи до Польщі? Де насправді дешевші гречка та молоко

Порівнюємо ціни в українському та польському супермаркеті однієї мережі

Порівнюємо ціни на продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща для українців — місце, де не лише можна добре заробити, але й вдало закупитися. Кількість магазинів з імпортними товарами у нашій державі з роками тільки збільшується. А найпримітніше те, що українці довіряють їм найбільше, та й ціна, за словами багатьох, підштовхує на це.

"Сьогодні" порівняв для вас вартість основних в кошику покупця продуктів харчування в Польщі та Україні.

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Для цього ми скористалися онлайн-сервісами для покупок "Ашан Україна" та польським Auchan. Порівнювали ціни 11 лютого за встановленим НБУ курсом злотого 7,09 грн.

Молоко

Ціна молока в українському магазині із жирністю 2,5% — 36 грн, в польському — 2,7 зл (19,14 грн).

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Українське та польське молоко

Цукор

1 кг цукру в Україні коштує 27,20 грн, в Польщі — 2,98 зл (21,12 грн).

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Український та польський цукор

Борошно

21,80 грн та 2,26 зл (16,06 грн) відповідно.

Борошно

Олія

56,50 грн та 7,11 зл (50,40 грн).

Українська та польська олія

Хліб

Хліб пшеничний 400 гр в українському Ашані коштує 18 грн, а у польському 600 гр — 1,98 зл (14 грн).

Хліб пшеничний

Сир Hochland Гауда плавлений скибочки 40% 130 гр

57,70 грн та 4,07 зл (28,85 грн)

Сири в Польщі та Україні

Куряче філе

119,90 грн та 16,64 зл (117,9 грн)

Гречка

54,30 грн та 11,62 зл (82,38 грн)

Українська та польська гречка

Підсумовуючи, можна сказати: значна частина продуктів харчування у Польщі є дешевшою, ніж в Україні, різниця може бути як незначна, так і доволі відчутна. Проте, зауважимо.і в Україні можна придбати деякі вироби за оптимальною ціною, особливо коли мова йде про різноманітні акції та знижки.

Натомість, закуповуючи товари в Польщі, варто не забувати і про Tax Free. З його допомогою можна добряче зекономити. Наразі відсоток на продуктах становить приблизно 5-8%.

Ціни на хліб в Україні підскочать

Ціни на хліб в Україні 2022 року підскочать ближче до осені. Це приблизно на 35% більше від вартості 2021 року.

"Наразі фермери вийшли в поле. Почалося підживлення озимих. Це перший захід, який проводять українські хлібороби. Порівняно з минулим роком, харчування озимих подорожчало в 3,1 раза через подорожчання азотних добрив", – зазначив голова Союзу українського селянства Іван Томич.

Крім того, стан озимих на українських полях гірший, ніж рік тому, багато фермерів з цієї причини втратили велику кількість врожаю.

Нагадаємо, що в Україні поступово дорожчають майже всі категорії продуктів, але особливо – гречка.

Раніше ми також розповідали, чому банан у продуктовому кошику українця став пріоритетнішим за картоплю.