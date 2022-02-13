Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💥 Розстріл на "Південмаші"
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

На закупи до Польщі? Де насправді дешевші гречка та молоко

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 лютого, 08:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Порівнюємо ціни в українському та польському супермаркеті однієї мережі
Порівнюємо ціни на продукти
Порівнюємо ціни на продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща для українців — місце, де не лише можна добре заробити, але й вдало закупитися. Кількість магазинів з імпортними товарами у нашій державі з роками тільки збільшується. А найпримітніше те, що українці довіряють їм найбільше, та й ціна, за словами багатьох, підштовхує на це.

"Сьогодні" порівняв для вас вартість основних в кошику покупця продуктів харчування в Польщі та Україні.

Реклама

Для цього ми скористалися онлайн-сервісами для покупок "Ашан Україна" та польським Auchan. Порівнювали ціни 11 лютого за встановленим НБУ курсом злотого 7,09 грн.

Молоко

Ціна молока в українському магазині із жирністю 2,5% — 36 грн, в польському — 2,7 зл (19,14 грн).

Реклама

Українське та польське молоко
Українське та польське молоко

Цукор

1 кг цукру в Україні коштує 27,20 грн, в Польщі — 2,98 зл (21,12 грн).

Реклама

Український та польський цукор
Український та польський цукор

Борошно

21,80 грн та 2,26 зл (16,06 грн) відповідно.

Борошно
Борошно

Олія

56,50 грн та 7,11 зл (50,40 грн).

Українська та польська олія
Українська та польська олія

Хліб

Хліб пшеничний 400 гр в українському Ашані коштує 18 грн, а у польському 600 гр — 1,98 зл (14 грн).

Хліб пшеничний
Хліб пшеничний

Сир Hochland Гауда плавлений скибочки 40% 130 гр

57,70 грн та 4,07 зл (28,85 грн)

Сири в Польщі та Україні
Сири в Польщі та Україні

Куряче філе

119,90 грн та 16,64 зл (117,9 грн)

Гречка

54,30 грн та 11,62 зл (82,38 грн)

Українська та польська гречка
Українська та польська гречка

Підсумовуючи, можна сказати: значна частина продуктів харчування у Польщі є дешевшою, ніж в Україні, різниця може бути як незначна, так і доволі відчутна. Проте, зауважимо.і в Україні можна придбати деякі вироби за оптимальною ціною, особливо коли мова йде про різноманітні акції та знижки.

Натомість, закуповуючи товари в Польщі, варто не забувати і про Tax Free. З його допомогою можна добряче зекономити. Наразі відсоток на продуктах становить приблизно 5-8%.

Ціни на хліб в Україні підскочать

Ціни на хліб в Україні 2022 року підскочать ближче до осені. Це приблизно на 35% більше від вартості 2021 року.

"Наразі фермери вийшли в поле. Почалося підживлення озимих. Це перший захід, який проводять українські хлібороби. Порівняно з минулим роком, харчування озимих подорожчало в 3,1 раза через подорожчання азотних добрив", – зазначив голова Союзу українського селянства Іван Томич.

Крім того, стан озимих на українських полях гірший, ніж рік тому, багато фермерів з цієї причини втратили велику кількість врожаю.

Нагадаємо, що в Україні поступово дорожчають майже всі категорії продуктів, але особливо – гречка.

Раніше ми також розповідали, чому банан у продуктовому кошику українця став пріоритетнішим за картоплю.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Не вистачає грошей? Українці масово "полюють" на продукти зі знижкою Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич На закупи до Польщі? Де насправді дешевші гречка та молоко Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Не вистачає грошей? Українці масово "полюють" на продукти зі знижкою Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42303.85

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2917.36

Litecoin (LTC)

126.38

Ripple (XRP)

0.83

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти