Бʼють всі рекорди! Скільки тепер коштують популярні продукти

Порівнюємо ціни на овочі та мʼясо за два останні роки

Ціни на продукти бʼють рекорди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на продукти у 2022 році, порівняно з аналогічним періодом у 2021 році, неабияк зросли. Лише вартість одного кілограма курятини (наприклад, стегна) підвищилась приблизно на 73,3%.

Про це свідчать дані Мінфіну.

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Так, у лютому 2021 року кілограм курячого стегна торгувався за 74,45 грн, гомілки — 60,78 грн, філе — 94,66 грн. У 2022 році: 101,45 грн, 66,82 грн, 122,27 грн відповідно. Свинина коштувала та коштує:

грудинка: 101,69 грн у 2021 та 104,93 грн у 2022;

лопатка: 103,36 грн та 109,88 грн відповідно;

ошийок: 132,20 грн та 148,86 грн;

шашлик: 136,84 грн та 151,98 грн.

Щодо домашнього сала варто сказати: лютий 2021 року увінчався різким підйомом цін. Тож минулого року воно вартувало 125,58 грн, цьогоріч — 159,60 грн.

Динаміка цін на овочі

Для наглядності розберемо ціни на овочі, що найчастіше потрапляють до корзини покупців:

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цибуля : 19,26 грн у 2021 році та 23,87 грн у 2022 році;

: 19,26 грн у 2021 році та 23,87 грн у 2022 році; капуста молода (динаміка свідчить, що цей овоч стрімко зростає щорічно в ціні саме в лютому): 57,78 грн у 2021 та 49,70 грн у 2022 році;

(динаміка свідчить, що цей овоч стрімко зростає щорічно в ціні саме в лютому): 57,78 грн у 2021 та 49,70 грн у 2022 році; картопля : 12,04 грн та 11,90 грн відповідно;

: 12,04 грн та 11,90 грн відповідно; морква: 7,03 грн та 16,23 грн.

Ціни на хліб бʼють рекорди

Вартість хліба сягнула рекордного рівня за останні п'ять років. Супермаркети зараз продають 600 гр хліба майже за 26 грн, хоча місяцем раніше ціна коливалася на рівні 25,20 грн.

Дорожче стало купувати і нарізний хліб. Зараз на таку покупку доведеться витратити 25,50 грн, а в січні ціна була 23,40 грн.

Нагадаємо, що в Україні суттєво зросли ціни на гречку. Лише за останні півроку популярна крупа подорожчала на 15%, і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень.

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раніше ми також розповідали, чому банан у продуктовому кошику українця став пріоритетнішим за картоплю.