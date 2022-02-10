Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ціна на хліб: скільки буде коштувати буханець у 2022 році

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 16:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів, що буде із цінами на хліб цього року
Що буде з цінами на хліб
Що буде з цінами на хліб / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ціни на хліб в Україні в 2022 році будуть дуже відрізнятися від цінників 2021 року. Очікується, що хлібобулочні вироби додадуть у ціні ближче до осені.

Про це під час прес-конференції розповів голова Спілки українського селянства Іван Томіч.

Реклама

За його словами, купувати хліб цієї осені українці будуть за ціною у 35% більше від торішньої вартості.

"Наразі фермери вийшли в поле. Почалося підживлення озимини. Це перший захід, який проводять українські хлібороби. Порівняно з минулим роком, харчування озимини подорожчало в 3,1 рази через подорожчання азотних добрив", – зазначив Томіч.

Крім того, стан озимини на українських полях гірший, ніж рік тому, багато фермерів з цієї причини втратили велику кількість врожаю.

Реклама

"У деяких вони становлять 25%. Крім того, сам стан озимини в середньому гірший, ніж минулого року. Урожай озимої пшениці у 2022 році буде меншим, ніж у 2021 році. Адже українські фермери через подорожчання добрив працюють собі на збиток", – розповів Іван Томіч.

Рекордні ціни на гречку

В Україні поступово дорожчають майже всі категорії продуктів, але особливо – гречка.

Так, за останні півроку популярна крупа подорожчала на 15%, і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень.

Реклама

Для припинення подорожчання круп, за словами директора міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, слід запроваджувати механізми державної підтримки, що дозволить відновити внутрішнє виробництво гречки.

Раніше ми розповідали, що порція борщу на чотирьох людей, приготовлена за традиційним рецептом, обійдеться в 80,92 грн, і писали, як торгові мережі піднімають ціни на хліб і чим це може закінчитися.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Українці масово позбавляються від "євроблях" – що відбувається Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Кінець "пластиковій" епосі: як зміняться закупи українців у березні Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Ціна на хліб: скільки буде коштувати буханець у 2022 році Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43510.53

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3115.35

Litecoin (LTC)

136.16

Ripple (XRP)

0.85

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти