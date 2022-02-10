Ціна на хліб: скільки буде коштувати буханець у 2022 році

Експерт розповів, що буде із цінами на хліб цього року

Що буде з цінами на хліб / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ціни на хліб в Україні в 2022 році будуть дуже відрізнятися від цінників 2021 року. Очікується, що хлібобулочні вироби додадуть у ціні ближче до осені.

Про це під час прес-конференції розповів голова Спілки українського селянства Іван Томіч.

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За його словами, купувати хліб цієї осені українці будуть за ціною у 35% більше від торішньої вартості.

"Наразі фермери вийшли в поле. Почалося підживлення озимини. Це перший захід, який проводять українські хлібороби. Порівняно з минулим роком, харчування озимини подорожчало в 3,1 рази через подорожчання азотних добрив", – зазначив Томіч.

Крім того, стан озимини на українських полях гірший, ніж рік тому, багато фермерів з цієї причини втратили велику кількість врожаю.

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"У деяких вони становлять 25%. Крім того, сам стан озимини в середньому гірший, ніж минулого року. Урожай озимої пшениці у 2022 році буде меншим, ніж у 2021 році. Адже українські фермери через подорожчання добрив працюють собі на збиток", – розповів Іван Томіч.

Рекордні ціни на гречку

В Україні поступово дорожчають майже всі категорії продуктів, але особливо – гречка.

Так, за останні півроку популярна крупа подорожчала на 15%, і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень.

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Для припинення подорожчання круп, за словами директора міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, слід запроваджувати механізми державної підтримки, що дозволить відновити внутрішнє виробництво гречки.

Раніше ми розповідали, що порція борщу на чотирьох людей, приготовлена за традиційним рецептом, обійдеться в 80,92 грн, і писали, як торгові мережі піднімають ціни на хліб і чим це може закінчитися.