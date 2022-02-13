За покупками в Польшу? Где действительно дешевле гречка и молоко

Польша для украинцев – место, где не только можно хорошо заработать, но и успешно закупиться. Количество магазинов с импортными товарами в нашем государстве с годами только увеличивается. А самое примечательное, что украинцы доверяют им больше, да и цена, по словам многих, подталкивает на это.
"Сегодня" сравнил для вас стоимость основных в корзине покупателя продуктов питания в Польше и в Украине.
Для этого мы воспользовались онлайн-сервисами для покупок "Ашан Украина" и польским Auchan. Сравнивали цены 11 февраля по установленному НБУ курсу злотого 7,09 грн.
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Молоко
Цена молока в украинском магазине с жирностью 2,5% — 36 грн, в польском — 2,7 зл (19,14 грн).
Сахар
1 кг сахара в Украине стоит 27,20 грн, в Польше — 2,98 зл (21,12 грн).
Мука
21,80 грн и 2,26 зл (16,06 грн) соответственно.
Масло растительное
56,50 грн и 7,11 злотых (50,40 грн).
Хлеб
Хлеб пшеничный 400 г в украинском Ашане стоит 18 грн, а в польском 600 г — 1,98 злотых (14 грн).
Сыр Hochland Гауда плавленый ломтиками 40% 130 г
57,70 грн и 4,07 зл (28,85 грн).
Куриное филе
119,90 грн и 16,64 зл (117,9 грн).
Гречка
54,30 грн и 11,62 зл (82,38 грн).
Подытоживая, можно сказать: значительная часть продуктов питания в Польше дешевле, чем в Украине, разница может быть как незначительная, так и довольно ощутимая. Однако заметим, что и в Украине можно приобрести некоторые изделия по оптимальной цене, особенно когда речь идет о различных акциях и скидках.
В то же время, закупая товары в Польше, стоит не забывать и о Tax Free. С его помощью можно изрядно сэкономить. В настоящее время процент на продуктах составляет около 5-8%.
Цены на хлеб в Украине подскочат
Цены на хлеб в Украине в 2022 году подскочат ближе к осени. Это примерно на 35% больше стоимости 2021 года.
"Сейчас фермеры вышли в поле. Началось питание озимых. Это первое мероприятие, которое проводят украинские хлеборобы. По сравнению с прошлым годом питание озимых подорожало в 3,1 раза из-за подорожания азотных удобрений", – отметил глава Союза украинского селянства Иван Томич.
Кроме того, состояние озимых на украинских полях хуже, чем год назад. Многие фермеры по этой причине потеряли большое количество урожая.
Напомним, что в Украине постепенно дорожают почти все категории продуктов, но особенно – гречка.
Раньше мы также рассказывали, почему банан в продуктовой корзине украинца стал приоритетнее картофеля.