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М'ясо, молоко та яйця в Україні різко подорожчали: скільки тепер коштують продукти

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 09:56
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Подешевшало лише соняшникова олія
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям показали, як змінилися ціни на курячі яйця, м'ясо, молоко, соняшникову та вершкове масло у великих супермаркетах країни на початку лютого.

Дані з ціновою політикою магазинів опублікували на сайті Мінфіну.

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Скільки коштує соняшникова олія?

Середні ціни на товар виробника "Олейна" рафіноване знизилися в порівнянні із січнем , Склавши 56,06 грн (850 мл). У перший місяць зими українцям пропонували купувати цю олію за 57,45 грн.

А ось середні ціни на олію торгової марки "Щедрий Дар" рафіноване, навпаки – підвищилися. Зараз ціна становить 57,60 грн (870 мл), тоді як місяцем раніше на покупку можна було витратити 54,93 грн.

Що з цінами на курячі яйця?

Вартість курячих яєць торгової марки "Квочка" станом на 1 лютого була в межах 39,00 грн. за 10 штук (а у січні – 41,03 грн.). За торгову марку "Ясенсвіт у середньому доведеться віддати 40,03 грн. за 10 штук. У січні вартість цих яєць коливалася на рівні 40,52 грн.

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Скільки молока?

Молоко продовжує дорожчати. Наприклад, торгова марка "Яготинське" (2,6% 900 мл) продається у супермаркетах із цінником 33,15 грн (січень – 31,25 грн/кг).

Середні ціни на молоко торгової марки "Простоквашино" (1%) – 32,95 грн. (січень – 31,36 грн.).

Вершкове масло

Тренд подорожчання спостерігається і тут. Якщо у січні олію торгової марки "Селянське" (72,5%) можна було придбати за 54,05 грн. (200 гр), то вже у лютому його продавли за 55,62 грн.

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За продукт торгової марки "Яготинське" (73%) зараз потрібно платити 53,30 грн, хоча ще місяць тому така олія коштувала 49,66 грн.

За скільки можна купити свинину

За свинячу грудинку потрібно віддати 104,27 грн/кг, тоді як у грудні була 108,89 грн/кг.

Інші види м'яса ціни зараз такі:

  • лопатка – за 104,45 грн/кг (січень – 112,71 грн/кг),
  • нашийок – 159,19 грн/кг (січень – 149, 82 грн/кг),
  • ребра – 116,28 грн/кг (січень – 110,95 грн/кг), шашлик – 151,98 грн/кг (січень – 147,53 грн/кг).

Держрегулювання цін

12 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити граничний рівень торгової надбавки деякі види продуктів.

Відповідно до нього, держрегулювання цін стосується таких продуктів:

  • цукровий пісок;
  • пшеничне борошно вищого гатунку;
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого гатунку);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
  • соняшникова олія;
  • курячі яйця категорії С1;
  • птах (куряча тушка);
  • вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.

Раніше ми розповідали, що підвищення цін на продукти в Україні вже торкнулося овочів із так званого "борщового набору, і писали, як українці переплачують за хліб .

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