Ціни на овочі злетіли: скільки коштує борщовий набір

Ціни на інгредієнти для популярних в Україні страв продовжують зростати і доки не збираються зупинятися

Овочі в Україні все дорожчають / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Підвищення ціни продукты в Україні продовжується – тепер це стосується овочів із так званого "борщового набору".

Наприклад, за словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інни Сало, білокачанна капуста подорожчала в середньому на 54%.

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Експерт каже, що ціни зростають через дії уряду, які ще у 2021 році підняли тарифи на :

електроенергію – оскільки було скасовано пільговий тариф (+36,6%);

водопостачання (+10,9%);

водовідведення (+17,3%).

"Підвищення витрат на зазначені напрямки змусило виробників збільшити вартість харчової продукції. Відтак індекс інфляції на споживчому ринку України в 2021 році зріс удвічі – до 10%", – каже експерт..

Втім, ціни зростають під впливом та інших факторів , наприклад, через підвищення:

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цін на енергоносії;

плати за оренду приміщень та комунальних послуг загалом;

рівня заробітної плати працівників;

транспортних витрат, зокрема бензину А-95.

Індекс споживчих цін

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) у грудні порівняно з листопадом становить 100,4%. А з січня до грудня 2021 року – 107,9%.

Якщо порівнювати з минулим роком, то індекс цін у грудні встановився майже на минулорічному рівні – на 0,1% більше.

2021 рік розпочався з показника 100,3% і щомісяця індекс зростав, а у липні він упав зі 100,4% до 99,0%. Ну а з серпня знову пішов на підвищення та досягнув нинішнього рівня.

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Раніше ми розповідали, що переважна більшість українців вважають, що у 2022 році ціни на продукти серйозно зростуть. У цьому впевнені майже 92% мешканців нашої країни.

Також ми писали, що в Україні продовжується новорічне зростання цін на овочі. У перший місяць 2022 року неприємно здивували ціни пекінську та цвітну капусту. Дорожує на ринку та морква.