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В Україні стрімко дорожчають овочі: скільки коштує "борщовий набір"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 10:20
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Експерти проаналізували ціни на найбільшому фермерському ринку півдня "Неждана"
Які овочі найбільше коштують
Які овочі найбільше коштують / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжується новорічний ріст цін на овочі. З початку 2022 року найбільше подорожчали пекінська та цвітна капусти. Високі ціна на ринку і на моркву.

Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.

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Таким чином, на найбільшому фермерському ринку півдня "Неждана", що у селі Великі Копані на Херсонщині пекінська капуста вже коштує 15-20 грн/кг, хоча ще минулого тижня її продавали по 7-12 грн/кг.

Цвітна капуста подорожчала до 18 грн/кг, а тиждень тому вона коштувала 6-10 грн/кг. А морква виросла в ціні на кілька гривень, з 8-9 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Продають дорожче і іншу капусту:

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  • білоголову – 10-12 грн/кг;
  • савойську – 12-14 грн/кг;
  • червоноголову – 12-13 грн/кг;
  • романеско – 15-25 грн/кг;
  • молоду – по 10-12 грн/кг.

Для українців, також, подорожчав і гарбуз. Його продають по 5-6 грн/кг.

А ось на картоплю стабільні ціни – 5-7 грн/кг. На буряк та цибулю також – 10 грн/кг, 9-12 грн/кг відповідно.

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Скільки коштує м'ясо?

Курятина, порівняно з груднем, подешевшала, а ось яловичина зросла в ціні. Але вартість залежить від окремих позицій.

У супермаркетах коштують:

  • курячі стегна – 72,95 грн/кг (грудень – 93,30 грн);
  • куряча гомілка – 60,25 грн/кг (грудень – 65,84 грн/кг);
  • куряче філе – 111,26 грн/кг (грудень – 114,91 грн/кг).
  • яловичий гуляш – 236,95 грн/кг (грудень – 233,39 грн/кг);
  • яловичі ребра – 140,48 грн/кг (грудень – 140,48 грн/кг).

Раніше ми повідомляли, що у період зимових свят багато українців до новорічного столу купують червону ікру. Але не всі пропозиції з магазинів якісні. Виявилося, що вона не може коштувати менше ніж 2 тисячі грн/кг.

Нагадаємо, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

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