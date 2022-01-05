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В Украине стремительно дорожают овощи: сколько стоит "борщовый набор"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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5 января, 10:20
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Эксперты проанализировали цены на крупнейшем фермерском рынке юга "Неждана"
Какие овощи больше всего стоят
Какие овощи больше всего стоят / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается новогодний рост цены на овощи. С начала 2022 года больше всего подорожали пекинская и цветная капуста. Высокая цена на рынке и на морковь.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes

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Таким образом, на крупнейшем фермерском рынке юга "Неждана", что в селе Большие Копани в Херсонской области пекинская капуста уже стоит 15-20 грн/кг, хотя еще на прошлой неделе ее продавали по 7-12 грн/кг.

Цветная капуста подорожала до 18 грн/кг, а неделю назад она стоила 6-10 грн/кг. Морковь же выросла в цене на несколько гривен, с 8-9 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Продают дороже и другую капусту:

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  • белоголовую – 10-12 грн/кг;
  • савойскую – 12-14 грн/кг;
  • красноголовую – 12-13 грн/кг;
  • романеско – 15-25 грн/кг;
  • молодую – по 10-12 грн/кг.

Для украинцев также подорожала и тыква. Ее продают по 5–6 грн/кг.

А вот на картофель стабильные цены – 5-7 грн/кг. На свеклу и лук также – 10 грн/кг, 9-12 грн/кг соответственно.

Сколько стоит мясо?

Курятина, в сравнении с декабрем, подешевела, а вот говядина выросла в цене. Но цена зависит от отдельных позиций.

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В супермаркетах стоят:

  • куриные бедра – 72,95 грн/кг (декабрь – 93,30 грн);
  • куриная голень – 60,25 грн/кг (декабрь – 65,84 грн/кг);
  • куриное филе – 111,26 грн/кг (декабрь – 114,91 грн/кг).
  • говяжий гуляш – 236,95 грн/кг (декабрь – 233,39 грн/кг);
  • говяжьи ребра – 140,48 грн/кг (декабрь – 140,48 грн/кг).

Ранее мы сообщали, что в период зимних праздников много украинцев к новогоднему столу покупают красную икру. Но не все предложения из магазинов качественные. Оказалось, что она не может стоить менее 2 тысяч грн/кг.

Напомним, что для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

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