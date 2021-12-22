Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине подорожал борщовый набор: почему растут цены на овощи

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 15:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На подорожание повлияли неблагоприятные условия для овощеводов и сложные погодные условия
Многие агропроизводители сейчас придерживают свой урожай, не реализуя его на рынке
Многие агропроизводители сейчас придерживают свой урожай, не реализуя его на рынке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стремительно дорожают продукты, а овощи "борщевого набора" значительно выросли в цене с начала года.

По данным Госстата, для украинцев подешевел лишь картофель.

Реклама

Таким образом, с января по ноябрь выросла стоимость:

  • капусты – с 4,97 грн/кг до 8,31 грн/кг – на 67,20%;
  • лука – с 5,55 грн/кг до 10,61 грн/кг – на 91,17%;
  • буряка – с 6,40 грн/кг до 10,55 грн/кг – на 64,84%;
  • моркови – с 6,34 грн/кг до 9,19 грн/кг – на 44,95%.

В то же время подешевела на 22,71% картошка. В январе она стоила 11,14 грн/кг, а в ноябре уже – 8,61 грн/кг.

Реклама

Почему дорожают овощи?

Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник заявил, что подорожание овощей борщевого набора в 2,6 раза связано с целым рядом факторов.

По его словам, на цены на овощи повлияли неблагоприятные условия для овощеводов и сложные погодные условия, которые сложились в этом году и повлияли на выращивание и сбор урожая фермерами.

"Третьим фактором является подорожание всех составляющих производства овощей, которые, кстати, будут дорожать и дальше. Речь идет об электроэнергии, удобрениях, СЗР, горюче-смазочных материалах и т.д. Все это, в совокупности с меньшим валовым сбором урожая, привело к повышению цен на продукцию не только борщевого набора, но и на другие виды овощей", – отмечает президент УПОА.

Реклама

Также, на цены влияет и подорожание услуг мировой логистики — как наземной, так и морской. Это усложняет стабилизацию цен за счет дешевого импорта. Кроме того, многие агропроизводители сейчас придерживают свой урожай, не реализуя его на рынке.

"Это, во-первых, объясняется поведенческой характеристикой украинского фермера, который видит рост цен на сегодняшний день и считает, что они будут расти и дальше. Но очень часто это играет злую шутку с производителями. Ведь качество хранения овощей в Украине не самое лучшее из-за нехватки мощностей по длительному хранению. Поэтому, когда наши фермеры закладывают, например, морковь на хранение в октябре, она может качественно храниться до февраля. Потом ее начинают массово "выбрасывать" на рынок, и цена, разумеется, на этом фоне снижается", - объясняет Тарас Баштанник.

Он объяснил и цены на картофель, который неожиданно подешевел. Это связывают с большими остатками урожая текущего сезона, который показался довольно хорошим.

"Этот пример, кстати, может служить снижением цен на определенные овощи борщевого набора на украинском рынке в следующем году. Ведь при виде довольно привлекательной цены на рынке фермеры могут начать увеличение площадей под определенными овощными культурами. В результате это приведет к увеличению валового сбора и соответственно предложения на рынке", – говорит Баштанник.

Что еще подорожает?

К Новому году на 20% подорожает новогодний стол украинцев. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец. Больше будут стоить овощи "борщового набора".

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина – на 20% , а курятина – на 10%", – прогнозирует глава Союза украинского селянства Иван Томич.

Ранее мы сообщали, что в стране в 2022 году еще больше подорожают продукты питания. Украинцам придется платить на 22-25% больше за еду.

Напомним, что в Украине цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.26

Российский рубль (₽)

0.3687

Евро (€)

30.79

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
29,98
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять