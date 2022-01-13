Все йде вгору: в Україні виросли ціни на продукти

За підсумками 2021 року в Україні інфляція склала 10% при затверджених в макропрогнозі 7,3%

Продукти за рік подорожчали на 13,3% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні посилюються інфляційні ризики. На це вплинули не лише високі ціни на товари та послуги, а і подорожчання енергоносіїв.

Як повідомляє РБК, влада вже задумалася про механізми компенсації для населення.

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За підсумками 2021 року в Україні інфляція склала 10% при затверджених в макропрогнозі 7,3%. А продукти за рік подорожчали на 13,3%.

"Пік продовольчої інфляції припав на вересень-жовтень і склав 13,6%. Зараз вона вже сповільнилася до 12,7%. Це не сильно вибивається із загального показника інфляції в 10%. Якщо соняшникова олія, цукор, яйця минулої весни вибухнули зростанням, то сьогодні вони вже формують хвилю уповільнення інфляції. Це не означає, що ціни падають, просто вони не ростуть так сильно, як раніше", – пояснив аналітик "Альфа-Банк Україна" Олексій Блінов.

Ціни найбільше виросли на:

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соняшникову олію – 38,8%;

цукор – 28,3%;

яйця – 19%;

хліб – 18,7%.

Подешевшала для українців лише одна категорія продуктів – фрукти. Ціна впала на 10,2%.

"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби – все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", – заявив радник президента України Олег Устенко.

Індекс споживчих цін

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) у грудні, порівняно з листопадом, становить 100,4%. А з січня до грудня 2021 року – 107,9%.

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Якщо порівнювати з минулим роком, то індекс цін у грудні встановився майже на торішньому рівні – на 0,1% більше.

2021 рік розпочався з показника 100,3%, і щомісяця індекс зростав, а в липні він упав з 100,4% до 99,0%. Ну а із серпня знову пішов на підвищення і досягнув нинішнього рівня.

Раніше ми повідомляли, що під час зимових свят в Україні зріс попит на свинину, відповідно, злетіли й ціни. Вона коштує у супермаркетах від 113 до 130 грн.

Нагадаємо, що в Україні продовжується новорічний ріст цін на овочі. З початку 2022 року найбільше подорожчали пекінська та цвітна капуста. Високі ціна на ринку і на моркву.