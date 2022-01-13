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Все идет вверх: в Украине выросли цены на продукты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 11:32
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По итогам 2021 года в Украине инфляция составила 10% при утвержденных в макропрогнозе 7,3%
Продукты за год подорожали на 13,3%
Продукты за год подорожали на 13,3% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине усиливаются инфляционные опасности. На это повлияли не только высокие цены на товары и услуги, но и подорожание энергоносителей.

Как сообщает РБК, власти уже задумались о механизмах компенсации для населения.

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По итогам 2021 года в Украине инфляция составила 10% при утвержденных в макропрогнозе 7,3%. Продукты же за год подорожали на 13,3%.

"Пик продовольственной инфляции пришелся на сентябрь-октябрь и составил 13,6%. В настоящее время она уже замедлилась до 12,7%. Это не сильно выбивается из общего показателя инфляции в 10%. Если подсолнечное масло, сахар, яйца прошлой весной разразились ростом, то сегодня они уже формируют волну замедления инфляции. Это не значит, что цены падают, просто они не растут так сильно, как раньше", – объяснил аналитик "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов.

Цены больше всего выросли на:

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  • подсолнечное масло – 38,8%;
  • сахар – 28,3%;
  • яйца – 19%;
  • хлеб – 18,7%.

Подешевела для украинцев только одна категория продуктов – фрукты. Цена упала на 10,2%.

"Цена на продукты пойдет вверх на 10-20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы – все идет вверх. Это даст эффект на все страны, импортирующие инфляцию, а Украина в их числе", – заявил советник президента Украины Олег Устенко.

Индекс потребительских цен

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в декабре в сравнении с ноябрем составляет 100,4%. А с января по декабрь 2021 года – 107,9%.

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Если сравнивать с прошлым годом, то индекс цен в декабре установился почти на прошлогоднем уровне – на 0,1% больше.

2021 год начался с показателя 100,3% и ежемесячно индекс рос, а в июле он упал со 100,4% до 99,0%. Ну а с августа снова пошел на повышение и достиг нынешнего уровня.

Ранее мы сообщали, что во время зимних праздников в Украине вырос спрос на свинину, соответственно, взлетели и цены. Она стоит в супермаркетах от 113 до 130 грн.

Напомним, что в Украине продолжается новогодний рост цен на овощи. С начала 2022 года больше всего подорожали пекинская и цветная капуста. Высокая цена на рынке и на морковь.

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