В Украине взлетели цены на мясо: сколько будем платить за килограмм

Сало в скором времени может превратиться в деликатес

Курятина, по сравнению с декабрем, подешевела, а вот говядина выросла в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время зимних праздников в Украине вырос спрос на свинину, соответственно, взлетели и цены. Она стоит в супермаркетах от 113 до 130 грн.

Как сообщает SEEDS, подорожали и свиньи убойных кондиций – стоят 49,5-50 грн/кг.

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"Производители свинины отметили немалый спрос на дополнительные объемы, так что фактическая реализация товарных животных превысила запланированное в конце прошлой недели. Это, в свою очередь, ограничило размеры товарных партий для реализации в первую неделю 2022-го для многих операторов", – говорят аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на свинину останутся на нынешнем уровне и не упадут, поскольку во время праздников в супермаркетах и на рынках большой спрос на это мясо.

Сейчас же:

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свиная грудка – 100,28 грн/кг (декабрь – 104,59 грн/кг);

лопатка – 115,95 грн/кг (декабрь – 110,55 грн/кг);

ошеек – 148,18 грн/кг (декабрь – 147,98 грн/кг);

ребра – 111,65 грн/кг (декабрь – 109,86 грн/кг);

шашлык – 148,49 грн/кг (декабрь – 142,02 грн/кг).

Сколько стоит сало?

Сало в скором времени может превратиться в деликатес. Уже в данный момент за так называемое генеральское просят 380 грн/кг. В то же время продавцы, понимая невысокую покупательную способность украинцев, идут на хитрость. Они продают сало упакованными по 200 г кусочками за 76 грн. Дешевле сало стоит на рынках, можно выручить по 160 грн/кг.

За последние пять лет данный продукт подорожал чуть ли не втрое. Однако, по мнению экспертов, для такого безумного скачка цен предпосылки отсутствуют.

Однако в наше время большинство агропредприятий выращивают мясные породы, где мало сала. Из импортной свинины также не получается качественного сала. Для этого нужно сало из частных подворий, а фермерам стало невыгодно выращивать и продавать свиней.

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Что с ценами на другое мясо?

Курятина, по сравнению с декабрем, подешевела, а вот говядина выросла в цене. Но, стоимость зависит от отдельных позиций.

В супермаркетах стоят:

куриные бедра – 72,95 грн/кг (декабрь – 93,30 грн);

куриная голень – 60,25 грн/кг (декабрь– 65,84 грн/кг);

куриное филе – 111,26 грн/кг (декабрь – 114,91 грн/кг).

говяжий гуляш – 236,95 грн/кг (декабрь – 233,39 грн/кг);

говяжьи ребра – 140,48 грн/кг (декабрь – 140,48 грн/кг).

Сколько стоит красная икра?

В период зимних праздников многие украинцы к новогоднему столу покупают красную икру. Но не все предложения из магазинов качественны. Оказалось, что она не может стоить меньше 2 тысяч грн/кг.

Как рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова, красную икру можно разделить на два класса – из рыбы, выращенной искусственным путем (форель), и из дикой рыбы (горбуша или нерка).

Качественная икра будет стоить:

форели – 1400 грн за килограмм (112 грн за 80-граммовую баночку);

горбуши – 2000 грн за килограмм (160 гривен за баночку);

нерки – 2500 грн за килограмм (200 гривен за баночку).

"Сегодня" узнавали, сколько стоит красная икра в украинских супермаркетах.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за праздников растут цены на продукты, преимущественно дорожают те товары, которые наиболее популярны для праздничного стола.

Напомним, что для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.