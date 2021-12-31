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Красная икра к новогоднему столу: сколько стоит деликатес

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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31 декабря, 16:50
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Качественная красная икра не может быть дешевой и не все украинцы могут себе ее позволить
Красная икра стоит от 119 грн за баночку
Красная икра стоит от 119 грн за баночку / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению экспертов качественная красная икра не может стоить меньше 2 тыс. грн за килограмм. Соответственно баночка деликатеса, если в ней 100 г, должна продаваться за, как минимум, 200 грн.

"Сегодня" узнали сколько красная икра стоит в украинских супермаркетах.

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За сколько продают в супермаркетах?

На полках магазинов икра на разный вкус. Цены там, также, отличаются. В первую очередь от размера баночки, деликатес продают как по 80 г, так и по 100 г, или даже по 350 г. А стоит такой продукт от 130 грн до несколько сотен, а то и тысяч грн.

  • В супермаркетах "Сильпо" цены на икру стартуют от 130 грн, в такой баночке 100 г продукта. Выбор деликатеса здесь довольно большой. Самое дорогое предложение мы нашли за 1299 грн, в этой баночке 350 г продукта.

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  • У дискаунтера АТБ небольшой выбор этого продукта. Связано это с концепцией магазина, который предлагает низкие цены на продукты, но ограниченный выбор. Поскольку, один из путей снижения цен – покупка большими партиями у одного производителя. В этом супермаркете икра стоит от 152,9 грн до 272,9 грн. Но, в первой баночке 80 г продукта, а во второй – 120 г.

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  • В еще одной сети супермаркетов, которая продает товары оптом, Metro цены за баночку икры стартуют от 199,9 грн. Но, в основном все позиции этого товара продают со скидкой. Соответственно, без скидки товар намного дороже.

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  • В супермаркетах "Ашан" большой выбор икры. Там можно выбрать на любой бюджет, но важно помнить, что качественная икра не может быть дешевой. Самая дешевая красная икра в "Ашан" стоит 119,9 грн, это баночка 80 г. А самая дорогая – 1899 грн, здесь 400 г.

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Сколько должна стоить икра?

Как рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова красную икру можно разделить на два класса – из рыбы, выращенной искусственным путем (форель), и из дикой рыбы (горбуша или нерка).

Качественная икра будет стоить:
  • форели – 1400 грн за килограмм (112 грн за 80-граммовую баночку);
  • горбуши – 2000 грн за килограмм (160 гривен за баночку);
  • нерки – 2500 грн за килограмм (200 гривен за баночку).

Ранее мы сообщали, что в Украине в канун новогодних праздников растут цены на продукты, преимущественно дорожают те товары, которые наиболее популярны в праздники.

Напомним, что для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

А вы хорошо разбираетесь с икре? Проверьте себя вместе с "Сегодня". Пройдите слабосоленый тест.

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