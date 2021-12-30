Чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж у Польщі: експерт назвав причини

Українці на продукти витрачають 46% свого сімейного доходу, а поляки – лише 12%

Постачання українських продуктів до країн ЄС квотується / Фото: Колаж: Сьогодні

Харчові продукти в Україні коштують на 8% дорожче, ніж у сусідній Польщі, куди наші співвітчизники їздять масово на заробітки.

Як розповів "Обозревателю" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, експерти підрахували вартість 24 соціально значущих продуктів.

Реклама

"Ми взяли 24 харчові продукти, які входять до соціально значущого пакета для українців, і порахували, скільки такий самий набір коштуватиме у Польщі", – пояснив він.

Економіст повідомив, що в Польщі на 50% дешевші яблука. Хліб, молоко, курятина, цукор, соняшникова олія також менше коштують у Польщі, ніж в Україні.

Навіть більше, українці на харчі витрачають 46% свого сімейного прибутку, а поляки – лише 12%. Пендзин пояснив, що поляки мають значно більший ліміт заробітної плати, ніж українці.

Реклама

Чому в Польщі дешевше?

Економіст назвав кілька факторів, що впливають на різницю вартості однакових продуктів у двох країнах. Наприклад, ПДВ на харчові продукти в Україні становить 20%, а в Польщі – 5%.

"У Брюсселі анонсували, що з другого півріччя 2022 року харчові продукти не оподатковуватимуться ПДВ", – додав експерт.

Крім того, у Польщі та інших країнах ЄС аграрний сектор на 60% дотує держава, чого немає в Україні.

Реклама

Також, згідно з Договором про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, постачання українських продуктів до країн ЄС має квоти.

Скільки має коштувати ікра?

В Україні червона ікра горбуші не може коштувати менш ніж 2 тис. гривень за кілограм, тобто 160 гривень за баночку вагою 80 грамів. Якщо продукт продають дешевше, це може бути підробка.

Ікра буде коштувати:

форелі – 1400 грн за кілограм (112 грн за баночку);

горбуші – 2000 грн за кілограм (160 гривень за баночку);

нерки – 2500 грн за кілограм (200 гривень за баночку).

Раніше ми повідомляли, що в Україні стрімко дорожчають продукти, а ціна на овочі "борщового набору" значно зросла з початку року.

Нагадаємо, що перед Новим роком в Україні подорожчають харчові продукти. Експерти впевнені, що різких стрибків перед святами не буде, оскільки багато харчів останнім часом значно подорожчали.