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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж у Польщі: експерт назвав причини

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 11:15
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Українці на продукти витрачають 46% свого сімейного доходу, а поляки – лише 12%
Постачання українських продуктів до країн ЄС квотується
Постачання українських продуктів до країн ЄС квотується / Фото: Колаж: Сьогодні

Харчові продукти в Україні коштують на 8% дорожче, ніж у сусідній Польщі, куди наші співвітчизники їздять масово на заробітки.

Як розповів "Обозревателю" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, експерти підрахували вартість 24 соціально значущих продуктів.

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"Ми взяли 24 харчові продукти, які входять до соціально значущого пакета для українців, і порахували, скільки такий самий набір коштуватиме у Польщі", – пояснив він.

Економіст повідомив, що в Польщі на 50% дешевші яблука. Хліб, молоко, курятина, цукор, соняшникова олія також менше коштують у Польщі, ніж в Україні.

Навіть більше, українці на харчі витрачають 46% свого сімейного прибутку, а поляки – лише 12%. Пендзин пояснив, що поляки мають значно більший ліміт заробітної плати, ніж українці.

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Чому в Польщі дешевше?

Економіст назвав кілька факторів, що впливають на різницю вартості однакових продуктів у двох країнах. Наприклад, ПДВ на харчові продукти в Україні становить 20%, а в Польщі – 5%.

"У Брюсселі анонсували, що з другого півріччя 2022 року харчові продукти не оподатковуватимуться ПДВ", – додав експерт.

Крім того, у Польщі та інших країнах ЄС аграрний сектор на 60% дотує держава, чого немає в Україні.

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Також, згідно з Договором про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, постачання українських продуктів до країн ЄС має квоти.

Скільки має коштувати ікра?

В Україні червона ікра горбуші не може коштувати менш ніж 2 тис. гривень за кілограм, тобто 160 гривень за баночку вагою 80 грамів. Якщо продукт продають дешевше, це може бути підробка.

Ікра буде коштувати:

  • форелі – 1400 грн за кілограм (112 грн за баночку);
  • горбуші – 2000 грн за кілограм (160 гривень за баночку);
  • нерки – 2500 грн за кілограм (200 гривень за баночку).

Раніше ми повідомляли, що в Україні стрімко дорожчають продукти, а ціна на овочі "борщового набору" значно зросла з початку року.

Нагадаємо, що перед Новим роком в Україні подорожчають харчові продукти. Експерти впевнені, що різких стрибків перед святами не буде, оскільки багато харчів останнім часом значно подорожчали.

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