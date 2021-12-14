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Покупает каждый: три продукта, которые больше всего подорожают к Новому году

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
14 декабря, 07:30
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Обычно ближе к новогодним праздникам растет цена некоторых видов продуктов
Наиболее ощутимо растет в цене куриное филе
Наиболее ощутимо растет в цене куриное филе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в предверии новогодних праздников растут цены на продукты, в основном дорожают те товары, которые наиболее популярные на праздники.

Об этом Українським Новинам рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

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"Стоит ожидать в этом году увеличение средней цены за банку консервированного зеленого горошка объемом 400 мл также на 8% до 34 грн. При этом цены на более дорогие позиции данного продукта остаются практически без изменений, ощутимо растет в цене более дешевый горошек", – сообщила аналитик.

По ее словам, сейчас в Украине курятина является самым популярным видом мяса среди украинцев. Ее покупают не только в обычные дни, а и для новогоднего стола, а это влияет на рост цен на это мясо.

"Наиболее ощутимо растет в цене куриное филе, так как из него готовят более изысканные блюда. Обычно его цена растет на 5% ближе к новогодним праздникам по сравнению с началом декабря, поэтому цена на данную позицию может составить около 116 грн/кг", – прокомментировала она.

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Аналитик подчеркнула, что другие виды куриного мяса существенно не подорожают. Такой рост не превысит 1-2%. Например, куриное бедро будет стоить – 100 грн/кг, а голень – 71 грн/кг.

Подорожает и твердый сыр, примерно на 4%. Он, также, популярен перед праздниками. Многие его покупают не только для сырных нарезок, а и для салатов и многих других блюд.

Этот продукт, ближе к Новому году будет стоить около 276 грн/кг. Но, речь идет о базовых позициях.

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Как сэкономить?

"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения",рассказала "Vesti" ретейлер Валерия Кушнир.

Она советует запастись и сырами, у которых большой срок хранения. Они полежат в холодильнике до праздников, а украинцы смогут сэкономить деньги, ведь и они подорожают.

А экономист Юрий Гаврилечко советует запасаться еще и спиртными напитками. Особенно игристым, которое почти каждая семья покупает на Новый год. На него вырастет цена, поскольку в 2021 году в Европе его произвели меньше.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, так как в стране наблюдается рост цен практически на все категории продуктов.

Напомним, в супермаркетах и рынках с начала 2021 года в 2,6 раза подорожали овощи "борщевого набора".

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