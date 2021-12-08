Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Превратится в деликатес: сколько денег придется потратить в этом году на новогодний салат

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 18:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аналитики подсчитали, сколько будет стоить приготовить на семью 3 кг оливье по классическому рецепту
Праздничный салат обойдется в 209,9 гривен
Праздничный салат обойдется в 209,9 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, поскольку в стране наблюдается рост цен почти на все категории товаров.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

Реклама

"Подорожание постигло все основные продукты, входящие в состав оливье, кроме картофеля. Сравнивая с прошлым годом, картофель подешевел на 15% и стоит в среднем 7 грн за килограмм", – говорится в сообщении.

Больше всего подорожали лук и яйца – цены выросли больше, чем на 50%.Колбаса тоже стоит дорого от 120 до 290 грн/кг.

Многие украинцы добавляют в салат вместо колбасы курятину, стоимость килограмма тушки выросла на четверть, а филе – на 20%.

Реклама

Консервированный горошек – неотъемлимая часть праздничного салата. В супермаркетах он стоит от 25 до 50 гривен. Огурцы, тоже выросли в цене. Свежие – около 50 грн, а соленые – 40-70 грн.

Поскольку подорожали яйца и подсолнечное масло, то на 20% больше стоит и майонез, ведь его изготовляют с этих продуктов.

"За месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью будет стоить украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн", – проанализировали эксперты.

Реклама

Эксперты подсчитали стоимость салата по класическому рецепту, по которому нужны: картофель, лук, морковь, яйца, огурцы свежие или соленые, вареная колбаса, горошек, зелень и майонез.

Что будет с ценами?

Перед праздниками продукты всегда дорожают. Эксперты ожидают рост цен на 5-15%. Но цена устремится вверх не на все товары, а лишь те, что популярны для новогоднего стола.

Украинцам советуют запастись майонезом и яйцами, ведь на них цена может выпасти почти в два раза. А также, сырами, у которых большой срок хранения. Они полежат в холодильнике до праздников, а украинцы смогут сэкономить деньги, ведь и они подорожают.

"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения", – рассказала ретейлер Валерия Кушнир.

Ранее мы сообщали, что к Новому году на 20% подорожает новогодний стол украинцев. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец. Больше будут стоить и овощи "борщового набора".

Напомним, что в стране в 2022 году еще больше подорожают продукты питания. Украинцам придется платить на 22-25% больше за еду.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.33

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.73

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,33
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять