Превратится в деликатес: сколько денег придется потратить в этом году на новогодний салат

Аналитики подсчитали, сколько будет стоить приготовить на семью 3 кг оливье по классическому рецепту

Праздничный салат обойдется в 209,9 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, поскольку в стране наблюдается рост цен почти на все категории товаров.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

Реклама

"Подорожание постигло все основные продукты, входящие в состав оливье, кроме картофеля. Сравнивая с прошлым годом, картофель подешевел на 15% и стоит в среднем 7 грн за килограмм", – говорится в сообщении.

Больше всего подорожали лук и яйца – цены выросли больше, чем на 50%.Колбаса тоже стоит дорого от 120 до 290 грн/кг.

Многие украинцы добавляют в салат вместо колбасы курятину, стоимость килограмма тушки выросла на четверть, а филе – на 20%.

Реклама

Консервированный горошек – неотъемлимая часть праздничного салата. В супермаркетах он стоит от 25 до 50 гривен. Огурцы, тоже выросли в цене. Свежие – около 50 грн, а соленые – 40-70 грн.

Поскольку подорожали яйца и подсолнечное масло, то на 20% больше стоит и майонез, ведь его изготовляют с этих продуктов.

"За месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью будет стоить украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн", – проанализировали эксперты.

Реклама

Эксперты подсчитали стоимость салата по класическому рецепту, по которому нужны: картофель, лук, морковь, яйца, огурцы свежие или соленые, вареная колбаса, горошек, зелень и майонез.

Что будет с ценами?

Перед праздниками продукты всегда дорожают. Эксперты ожидают рост цен на 5-15%. Но цена устремится вверх не на все товары, а лишь те, что популярны для новогоднего стола.

Украинцам советуют запастись майонезом и яйцами, ведь на них цена может выпасти почти в два раза. А также, сырами, у которых большой срок хранения. Они полежат в холодильнике до праздников, а украинцы смогут сэкономить деньги, ведь и они подорожают.

"Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 гривен за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения", – рассказала ретейлер Валерия Кушнир.

Ранее мы сообщали, что к Новому году на 20% подорожает новогодний стол украинцев. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец. Больше будут стоить и овощи "борщового набора".

Напомним, что в стране в 2022 году еще больше подорожают продукты питания. Украинцам придется платить на 22-25% больше за еду.