Купує кожен: три продукти, які найбільше подорожчають до Нового року

Зазвичай, ближче до новорічних свят зростає ціна певних видів продуктів

Найбільш відчутно зростає в ціні куряче філе / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні напередодні новорічних свят зростають ціни на товари, переважно дорожчають ті товари, які найпопулярніші на свята.

Про це Українським Новинам розповіла аналітик українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

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"Варто очікувати цього року на збільшення середньої ціни за банку консервованого зеленого горошку обсягом 400 мл також на 8% до 34 грн. Водночас ціни на дорожчі позиції даного продукту залишаються практично без змін, відчутно зростає в ціні дешевший горошок", – повідомила аналітик.

За її словами, зараз в Україні курятина є найпопулярнішим видом м'яса серед українців. Її купують не лише у звичайні дні, а й для новорічного столу, а це впливає на зростання цін на це м'ясо.

"Найбільш відчутно зростає в ціні куряче філе, оскільки з нього готують вишукані страви. Зазвичай його ціна зростає на 5% ближче до новорічних свят порівняно з початком грудня, тому ціна на цю позицію може становити близько 116 грн/кг", – прокоментувала вона.

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Вона наголосила, що інші види курячого м'яса суттєво не подорожчають. Такий ріст не перевищить 1-2%. Наприклад, куряче стегно коштуватиме – 100 грн/кг, а гомілка – 71 грн/кг.

Подорожчає й твердий сир приблизно на 4%. Він також популярний перед святами. Більшість його купує не тільки для сирних нарізок, а й для салатів та багатьох інших страв.

Цей продукт, ближче до Нового року, коштуватиме близько 276 грн/кг. Але йдеться про базові позиції.

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Як заощадити?

"Не варто забувати про яйця та майонез. За прогнозами, яйця можуть подорожчати до 40–50 гривень за десяток, зараз за таку кількість загалом беруть 30 грн. Вже сьогодні краще запастися делікатесами: сирокопченою ковбасою, хамоном та іншими м'ясними виробами довгого терміну зберігання", – розповіла "Vesti" ретейлер Валерія Кушнір.

Вона радить запастися також сирами, у яких великий строк зберігання. Вони полежать у холодильнику до свят, а українці зможуть заощадити гроші, адже вони подорожчають.

А економіст Юрій Гаврилечко радить запасатись ще й спиртними напоями. Особливо ігристим, яке майже кожна сім'я купує на Новий рік. На нього зросте ціна, оскільки у 2021 році в Європі його виробили менше.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 2021 рік на 21% виріс індекс вартості олів'є, оскільки у країні спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів.

Нагадаємо, у супермаркетах та ринках з початку 2021 року у 2,6 разу подорожчали овочі "борщового набору".