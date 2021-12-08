Перетвориться на делікатес: скільки грошей доведеться витратити цього року на новорічний салат

Аналітики підрахували, скільки коштуватиме приготувати на сім'ю 3 кг олів'є за класичним рецептом

Святковий салат обійдеться у 209,9 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за 2021 рік на 21% зріс індекс вартості олів'є, оскільки у країні спостерігається зростання цін майже всі категорії товарів.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

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"Подорожчання спіткало всі основні продукти, що входять до складу олів'є, крім картоплі. Порівнюючи з минулим роком, картопля подешевшала на 15% і коштує в середньому 7 грн за кілограм", – йдеться у повідомленні.

Найбільше подорожчали цибуля та яйця – ціни зросли більше, ніж на 50%. Ковбаса теж коштує дорого від 120 до 290 грн/кг.

Багато українців додають до салату замість ковбаси курятину, вартість кілограма тушки зросла на чверть, а філе – на 20%.

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Консервований горошок – невід'ємна частина святкового салату. У супермаркетах він коштує від 25 до 50 гривень. Огірки теж виросли в ціні. Свіжі – близько 50 грн, а солоні – 40-70 грн.

Оскільки подорожчали яйця та олія, то на 20% більше коштує і майонез, адже його виготовляють із цих продуктів.

"За місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштуватиме українцям 209,9 грн, тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн", – проаналізували експерти.

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Експерти підрахували вартість салату за класичним рецептом, за яким потрібні: картопля, цибуля, морква, яйця, огірки свіжі чи солоні, варена ковбаса, горошок, зелень та майонез.

Що буде із цінами?

Перед святами продукти завжди дорожчають. Експерти очікують на зростання цін на 5-15%. Але ціна підніметься не на всі товари, а лише ті, що популярні для новорічного столу.

Українцям радять запастися майонезом та яйцями, адже на них ціна може впасти майже вдвічі. А також сирами, у яких великий строк зберігання. Вони полежать у холодильнику до свят, а українці зможуть заощадити гроші, адже вони подорожчають.

"Не варто забувати про яйця та майонез. За прогнозами, яйця можуть подорожчати до 40–50 гривень за десяток, зараз за таку кількість у середньому беруть 30 грн. Вже сьогодні краще запастися делікатесами: сирокопченою ковбасою, хамоном та іншими м'ясними виробами довгого терміну зберігання", - розповіла ретейлер Валерія Кушнір.

Раніше ми повідомляли, що на Новий рік на 20% подорожчає новорічний стіл українців. Експерт прогнозує зростання цін на помідори, огірки та перець. Більше коштуватимуть і овочі "борщового набору".

Нагадаємо, що в країні у 2022 році ще більше подорожчають продукти харчування Українцям доведеться платити на 22-25% більше за їжу.