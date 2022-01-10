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Намного больше платим? В Украине изменился индекс потребительских цен

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 20:34
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Год начался с показателя 100,3% и ежемесячно индекс рос
Индекс цен, в декабре, практически установился на прошлогоднем уровне
Индекс цен, в декабре, практически установился на прошлогоднем уровне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова выросли цены – базовый индекс потребительских цен в декабре, по сравнению с ноябрем, вырос на 100,4%.

Об этом сообщает Госстат.

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Аналитики подсчитали, что с января по декабрь 2021 года индекс потребительских цен вырос на 107,9%. Таким образом, за этот период в стране подорожали товары и услуги. А украинцам приходится намного больше платить.

/ Фото: скриншот

Если сравнивать с прошлым годом, то индекс цен, в декабре, практически установился на прошлогоднем уровне – на 0,1% больше.

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Год начался с показателя 100,3% и ежемесячно индекс рос, а в июле он упал с 100,4% до 99,0. Ну а с августа снова пошел на повышение и достиг нынешних данных.

Как его рассчитывают?

ИПЦ – это основной показатель уровня инфляции. Именно его используют для индексации выплат – в частности зарплат, пенсий, пособий.

В основном его рассчитывают в процентах по отношению к:

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  • предыдущему месяцу – показывает изменение цен за месяц;
  • соответствующему месяцу предыдущего года – изменение цен за год;
  • к декабрю прошлого года – изменение цен с начала календарного года;

Ранее мы сообщали, что в Украине ожидается заметный рост цен – инфляция может быть более 2% ежемесячно, а за квартал достичь сразу 7%.

Напомним, что в Министерстве экономики считают, что рост цен на продукты – это не результат деятельности украинского правительства, а других стран, которые борются с последствиями коронавируса.

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