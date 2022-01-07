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Украине грозит рост инфляции. Что будет с ценами в ближайшее время

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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7 января, 16:40
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Эксперты рассказали "Сегодня", какие факторы повлияют на рост инфляции в I квартале 2022 года
Индекс потребительских цен в Украине
Индекс потребительских цен в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине ожидается заметный рост цен – инфляция может быть более 2% ежемесячно, а за квартал достичь сразу 7%.

Об этом говорится в материале "Сегодня".

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Как считает глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, индекс потребительских цен в Украине в I квартале 2022 года составит 7-8% на конец периода. Он продолжит ускоряться в результате:

  • повышения коммунальных тарифов и цен на газ;
  • роста стоимости импорта на фоне высокой глобальной продовольственной инфляции;
  • вследствие растущих производственных издержек из-за логистических (транспортных) проблем в мировой экономике.

Другие эксперты дают менее пессимистичный прогноз: рост цен может быть более 1% ежемесячно, итого 3-3,5% за квартал.

Как разъяснил вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский, причина в том, что продолжится перенесение промышленной инфляции (роста затрат) на потребительскую.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин озвучил и такие факторы роста цен:

  • ослабление гривни;
  • повышение акцизов и сборов;
  • удорожание энергоносителей для бизнеса.

В ноябре 2021 года промышленная инфляция превысила 60% к ноябрю 2020 года. Прежде всего из-за повышения цен на энергоносители в 2,5 раза, – говорят эксперты.

Что будет с курсом в I квартале 2022 года

В первом квартале 2022 года гривня, вероятнее всего, продолжит девальвировать. Однако насколько упадет ее курс – мнения экспертов расходятся.

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Девальвация гривни за квартал может оказаться небольшой, не выше 27,8 грн/доллар– около 50 коп. Другие же эксперты считают, что курс гривни к доллару составит 27,5-27,8 грн на конец периода.

Однако из-за пиковых выплат по внешнему долгу и увеличения импорта энергоносителей для обеспечения отопительного сезона могут быть скачки курса в январе-марте.

Также мы писали о том, что эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

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