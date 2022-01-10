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Набагато більше платимо? В Україні змінився індекс споживчих цін

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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10 січня, 20:34
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Рік розпочався з показника 100,3% і щомісяця індекс зростав
Індекс цін у грудні практично встановився на торішньому рівні
Індекс цін у грудні практично встановився на торішньому рівні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову зросли ціни – базовий індекс споживчих цін у грудні, порівняно з листопадом, зріс на 100,4%.

Про це повідомляє Держстат.

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Аналітики підрахували, що з січня до грудня 2021 року індекс споживчих цін зріс на 107,9%. Отже, за цей період у країні подорожчали товари та послуги. А українцям доводиться набагато більше платити.

/ Фото: скріншот

Якщо порівнювати з минулим роком, то індекс цін у грудні практично встановився на торішньому рівні – на 0,1% більше.

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Рік розпочався з показника 100,3% і щомісяця індекс зростав, а у липні він упав із 100,4% до 99,0. Ну а з серпня знову пішов на підвищення та досягнув нинішніх даних.

Як його розраховують?

ІСЦ – це основний показник рівня інфляції. Саме його використовують для індексації виплат – зокрема, зарплат, пенсій, допомог.

Здебільшого його розраховують у відсотках стосовно:

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  • попереднього місяця – показує зміну цін протягом місяця;
  • відповідного місяця попереднього року – зміна цін за рік;
  • до грудня минулого року – зміна цін з початку календарного року;

Раніше ми повідомляли, що в Україні очікується помітне зростання цін – інфляція може бути більшою за 2% щомісяця, а за квартал досягти відразу 7%.

Нагадаємо, що у Міністерстві економіки вважають, що зростання цін на продукти – це не результат діяльності українського уряду, а інших країн, які борються із наслідками коронавірусу.

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