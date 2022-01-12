Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Промышленная инфляция достигла рекорда: что будет с ценами для украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 11:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рост промышленной инфляции за год ускорился более чем в 4 раза
Украина достигла рекордной промышленной инфляции
Украина достигла рекордной промышленной инфляции / Фото: Коллаж: Сегодня

За год промышленная инфляция в Украине ускорилось более чем в 4 раза и составляет 62,2%, что является рекордом за все время существования гривны.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Реклама

По ее данным, в 2021 году индекс цен производителей (промышленная инфляция) вырос в 4,3 раза.

Промышленная инфляция – это по сути рост цен на сырье, энергоносители и другие комплектующие для производства.

Наибольшее удорожание произошло в добывающей (56,5%) и перерабатывающей промышленности (28%). Однако абсолютным рекордсменом является энергосектор, индекс цен производителей на производство и поставку газа, электроэнергии составляет 185,4%.

Реклама

Этот показатель является рекордным с 1996 года, а проблема столь значительной промышленной инфляции заключается в следующем:

  • показатель будет заложен в цену готовой продукции, которая будет расти;
  • через определенное время промышленная инфляция коснется потребительской, и это приведет к удорожанию продуктов потребления. Степень подорожания зависит от уровня использования энергоресурсов в производства;
  • высокие цены приводят к сокращению спроса, что уменьшает доходы;
  • уменьшение доходов становится причиной замедления развития и модернизации производства.

Потребительская инфляция в 2021 году

В течение 2021 Госстат пара раз ухудшал оценку украинской экономики. Потребительская инфляция в течение прошлого года составила 10%, что вдвое больше чем в 2020 году.

В сентябре 2021 г. уровень инфляции поднялся до 11%, хотя выше этого показателя инфляция в последний раз фиксировалась в мае 2018 года.

Реклама

На 2022 год средняя инфляция заложена на уровне 10,6% в бюджете.

Ранее мы писали, что в 2021 году Украина достигла наивысшего долларового ВВП и рассказывали, цены на какой товар может изменить введение нового налога.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Доллар и евро резко застопорились: чего ждать от курса валют дальше Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Промышленная инфляция достигла рекорда: что будет с ценами для украинцев София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Новый год — новые цены: почему в Украине рекордно подорожал мед Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Новости политики
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.51

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

31.17

#человек_сего_дня
12 января. Сергей Королев. 115 лет назад (1907) в Житомире появился на свет выдающийся ученый и конструктор в сфере космического ракетостроения…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,25
19,25
31,79
31,29
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять