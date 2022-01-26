Цены на овощи взлетели: сколько стоит борщевой набор

Цены на ингредиенты для популярных в Украине блюд продолжают расти и пока не собираются останавливаться

Овощи в Украине все дорожают / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Повышение цен на продукты в Украине продолжается – теперь оно коснулось овощей из так называемого "борщевого набора".

К примеру, по словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, белокачанная капуста подорожала в среднем на 54%.

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Эксперт говорит, что цены растут из-за действий правительства, которые еще в 2021 году подняли тарифы на:

электроэнергию – так как был отменен льготный тариф (+36,6%);

водоснабжения (+10,9%);

водоотвода (+17,3%).

"Повышение затрат на указанные направления заставило производителей увеличить стоимость пищевой продукции. Следовательно, индекс инфляции на потребительском рынке Украины в 2021 году вырос вдвое – до 10%", – говорит эксперт.

Впрочем, цены растут под влиянием и других факторов, например из-за повышения на:

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цен на энергоносители;

платы за аренду помещений и коммунальных услуг в целом;

уровня заработной платы работников;

транспортных расходов, в частности, бензина А-95.

Индекс потребительских цен

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в декабре в сравнении с ноябрем составляет 100,4%. А с января по декабрь 2021 года – 107,9%.

Если сравнивать с прошлым годом, то индекс цен в декабре установился почти на прошлогоднем уровне – на 0,1% больше.

2021 год начался с показателя 100,3% и ежемесячно индекс рос, а в июле он упал со 100,4% до 99,0%. Ну а с августа снова пошел на повышение и достиг нынешнего уровня.

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Ранее мы рассказывали, что подавляющее большинство украинцев считают, что в 2022 году цены на продукты серьезно вырастут. В этом уверены почти 92% жителей нашей страны.

Также мы писали, что в Украине продолжается новогодний рост цен на овощи. В первый месяц 2022 года неприятно удивили цены пекинскую и цветную капуста. Дорожает на рынке и морковь.