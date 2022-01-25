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На українцях заробляють: як торговельні мережі піднімають ціни на хліб

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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25 січня, 14:49
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Хліб дорогий не тільки через зростання цін на зернові культури – ціни "підігрівають" ще й торговельні мережі
Офіційна націнка на хліб, озвучена торговими мережами, не відповідає дійсності
Офіційна націнка на хліб, озвучена торговими мережами, не відповідає дійсності / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні ритейлери після повернення держрегулювання цін на соціальні продукти, продають хліб населенню з великою націнкою

Про це Biz.today.ua розповів віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

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За його словами, ще до того, як держава вирішила регулювати ціни на продукти, хліб продавали з націнкою 15%. Потім її знизили до 10%, проте торговельні мережі все одно знайшли спосіб продавати хліб ще дорожче за офіційну націнку.

Від чого залежить ціна

Накрутку цін рітейлери пояснюють маркетинговими послугами, "передпродажною підготовкою. Хоча більшість українців навіть не здогадуються про значення цих назв, розмір націнки за такі хитромудрі поняття становить близько 26% від справжньої ціни товару.

"Візьмемо прайсову ціну, умовно сто одиниць. Мережа робить націнку, і ціна на полиці стає 115. Зі 100 виробник віддає 26, як плату за бонуси. Залишається близько 74, з яких ще від 4 до 8 виробнику повертають у вигляді нереалізованої продукції, це теж втрати виробника. Тобто ми отримуємо менше 70% від прайсової ціни. Все інше забирають мережі", – пояснює Олександр Тараненко.

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Чому дорожчає хліб

Незважаючи на те, що в Україні був рекордний урожай ранніх зернових культур, у тому числі пшениці, на світовому ринку існує дефіцит якісного зерна.

На ринку є обмежені пропозиції, що провокує зростання цін. А Україна віддає на експорт близько 70% обсягу врожаю, тож ціни для українців залежать від кон'юнктури зовнішнього ринку. Таким чином, ціни на хліб також зростають.

Раніше ми вже писали, що більшість українців упевнені у серйозному подорожчання продуктів у 2022 році, та розповідали, які продукти у 2021 році подорожчали найбільше.

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