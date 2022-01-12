В Україні запровадили держрегулювання цін – перелік продуктів

В Україні ввели граничний рівень торговельної надбавки на деякі види продуктів. До кінця карантину вона обмежуватиметься 10%.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на черговому засіданні.
Згідно з ним, держрегулювання цін стосується таких продуктів:
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- цукор-пісок;
- пшеничне борошно вищого ґатунку;
- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку);
- молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
- соняшникова олія;
- курячі яйця категорії С1;
- птиця (куряча тушка);
- вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.
Раніше Кабмін запровадив граничний рівень надбавки на батон та хліб. На ці товари також не можна встановлювати націнку понад 10% до кінця карантину.
Що таке держрегулювання цін?
Регулювання цін державою діяло в Україні до 2017 року, а потім було скасоване Кабінетом міністрів.
Практику запровадили у 1994 року, і розмір націнки мав становити не менше 5% і не більше 15% від відпускної ціни від виробника.
За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, на собівартість продукції це ніяк не впливає, тобто компанії ніхто не змушуватиме працювати собі у збиток.
Раніше ми писали, що чекає українців після запровадження податку на цукор та розповідали, як сильно протягом подорожчав мед.