В Україні запровадили держрегулювання цін – перелік продуктів

Які продукти Кабмін обмежив торгову надбавку 10%

Скільки буде діяти держрегулювання цін / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні ввели граничний рівень торговельної надбавки на деякі види продуктів. До кінця карантину вона обмежуватиметься 10%.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на черговому засіданні.

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Згідно з ним, держрегулювання цін стосується таких продуктів:

цукор-пісок;

пшеничне борошно вищого ґатунку;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку);

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);

соняшникова олія;

курячі яйця категорії С1;

птиця (куряча тушка);

вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.

Раніше Кабмін запровадив граничний рівень надбавки на батон та хліб. На ці товари також не можна встановлювати націнку понад 10% до кінця карантину.

Що таке держрегулювання цін?

Регулювання цін державою діяло в Україні до 2017 року, а потім було скасоване Кабінетом міністрів.

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Практику запровадили у 1994 року, і розмір націнки мав становити не менше 5% і не більше 15% від відпускної ціни від виробника.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, на собівартість продукції це ніяк не впливає, тобто компанії ніхто не змушуватиме працювати собі у збиток.

Раніше ми писали, що чекає українців після запровадження податку на цукор та розповідали, як сильно протягом подорожчав мед.