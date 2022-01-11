Новый год — новые цены: почему в Украине рекордно подорожал мед

Украинские пчеловоды в основном ориентируются на европейские рыночные цены

Эксперты назвали причины повышения стоимости меда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение 2021 года мед в Украине подорожал на 15–25%. Эксперты связывают это с давлением экспорта на цены.

Об этом сообщает Kurkul.com.

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Почти 90% украинского меда экспортируется, поэтому пчеловоды ориентируются на европейские рыночные цены.

Среди других причин удорожания:

расходы на человеческий труд;

стоимость энергоносителей;

стоимость обслуживания пасек;

сложные климатические условия последние два года;

подорожание пчелопакетов и инвентаря.

Украинский мед в лидерах

Украинский мед благодаря своим свойствам и высокому качеству быстро ворвался в число мировых лидеров. Экспорт меда с каждым годом оказывает все больше влияние на экономику Украины, поставки на внешние рынки увеличиваются.

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Однако как стабильный бизнес с четкими правилами игры наш рынок меда еще не сформировался. Для того чтобы повторить успех новозеландского меда манука, необходимо строить свой собственный бренд, инвестировать в его стиль и маркетинг.

"Налог на сахар"

В Украине вскоре могут ввести дополнительный налог на газированные напитки или так называемый "налог на сахар".

По словам председателя главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи Украины Михаила Радуцкого, во многих развитых странах такой вид налогообложения помог побудить производителей снизить содержание сахара в напитках, а потребителей перейти на более здоровые заменители.

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Радуцкий подчеркнул, что деньги с этого налога должны тратить на программы лечения и профилактики диабета и смену школьного питания.

Однако некоторые эксперты считают, что это приведет только к росту цен на данный вид товаров.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цена этих товаров вскоре увеличится, однако введение налогов – отнюдь не основная причина, а лишь один из многих факторов.

"Самый главный фактор, который влияет на рост цены – это огромные цены на энергоносители. Понимаете, чтобы произвести любую аграрную переработку необходимы затраты на огромное количество газа и электроэнергии. В силу того, что их стоимость растет катастрофически, будут расти и цены", – говорит эксперт.

Пендзин отмечает, что в другой ситуации, такой вид налогообложения мог бы быть уместен. Однако в условиях энергетического кризиса и бизнеса, едва оправившегося после локдаунов, это может усугубить ситуацию.

Раньше мы рассказывали, на чем супермаркеты делают 70% выручку, а также писали об инициативе с Офиса президента, которая призвана ввести специальные талоны на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, в приложении "Дія".