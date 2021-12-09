"Ситуація критична". Як держрегулювання цін може змінити життя українців

Разом з експертом з'ясовуємо, чи потрібне Україні держрегулювання цін і як воно вплине на життя простих українців

Навіщо Україні держрегулювання цін на продукти / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на деякі види продуктів, а саме на ті, які мають велику соціальну значущість.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт № 6374, зареєстрований у Верховній Раді депутатами від "Слуги народу".

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"Сьогодні" разом з експертом з'ясовували, як держрегулювання цін може вплинути на економічну ситуацію в країні.

Якщо проєкт закону підтримають, державне регулювання торкнеться таких продуктів, як гречана крупа, цукровий пісок, пшеничне борошно вищого ґатунку, вермішель з борошна пшеничного вищого сорту, а також:

пастеризованого молока жирністю 2,5%;

житньо-пшеничного хліба;

батона з пшеничного борошна;

курячих яєць категорії С1;

курячої тушки;

мінеральної негазованої води;

вершкового масла жирністю 72,5%;

соняшникової олії.

Раніше в Україні вже було державне регулювання цін, але в 2017 році було скасоване.

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До цього практика проіснувала з 1994, і її сенс полягав у тому, що торгова надбавка на цей перелік товарів мала становити не менше 5% і не більше 15% від відпускної ціни від виробника.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин є прибічником введення цієї практики, оскільки нині рівень зростання української та світової економіки значно уповільнився через коронакризу.

"Зараз у нас пандемія і критична ситуація в країні, світова економіка за минулий рік дуже сильно впала, тож ми і так затримались із введенням держрегулювання. Споживчий кошик українця здорожчав на 24% за рік, тобто малозабезпечені верстви населення потерпають", – зазначає експерт.

Полиці будуть пусті?

Олег Пендзин запевняє: ні, дефіциту харчів введення держрегулювання цін не спричинить.

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"Тому що державне регулювання буде обмежувати торговельну надбавку, у собівартість ніхто не лізе. Тобто ніхто не буде заставляти компанії працювати собі на збиток", – наголошує економіст.

Правда, Олег Пендзин не бачить потреби в ухваленні спеціального законопроєкту. На його думку, достатньо відновити чинність постанови Кабінету Міністрів, яку було скасовано у 2017 році. А от на який строк конкретно потрібно ввести держрегулювання, експерт сказати не береться.

Олег Пендзин вважає, що цей механізм має підлаштовуватись під економічну ситуацію в країні й скасовуватися чи запроваджуватися тоді, коли цього вимагають обставини.

Вартість "борщового набору"

В Україні за останній час подорожчали овочі з так званого борщового набору. З початку 2021 року ціни злетіли в 2,6 раза.

Оптові ціни найбільше зросли на такі види товарів:

морква – подорожчала в 2 рази;

цибуля – подорожчала в 2,5 раза;

капуста та буряк – подорожчали в 3 рази.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, як високі ціни на енергоносії можуть вдарити по українських виробниках, і писали, який популярний продукт подешевшав в Україні.