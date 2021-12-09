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"Ситуация критическая". Как госрегулирование цен может изменить жизнь украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
9 декабря, 12:12
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Вместе с экспертом разбираемся, нужно ли Украине госрегулирование цен и как оно повлияет на жизнь простых украинцев
Зачем Украине госрегулирование цен на продукты
Зачем Украине госрегулирование цен на продукты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на некоторые виды продуктов, в частности на имеющие социальную значимость.

Соответствующие изменения предполагает законопроект № 6374, зарегистрированный в Верховной Раде депутатами от "Слуги народа".

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"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, как госрегулирование цен может повлиять на экономическую ситуацию в стране.

Если проект закона поддержат, государственное регулирование коснется таких продуктов, как гречневая крупа, сахарный песок, пшеничная мука высшего сорта, вермишель из муки пшеничной высшего сорта, а также:

  • пастеризованного молока жирностью 2,5%;
  • ржано-пшеничного хлеба;
  • батона из пшеничной муки;
  • куриных яиц категории С1;
  • куриной тушки;
  • минеральной негазированной воды;
  • сливочного масла жирностью 72,5%;
  • подсолнечного масла.

Ранее в Украине уже действовало государственное регулирование цен, но в 2017 году было упразднено.

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До этого практика просуществовала с 1994 г., и ее суть заключалась в том, что торговая надбавка на этот перечень товаров должна была составлять не менее 5% и не более 15% от отпускной цены от производителя.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин является приверженцем введения госрегулирования, так как сейчас уровень роста украинской и мировой экономики значительно замедлился из-за коронакризиса.

"Сейчас у нас пандемия и критическая ситуация в стране, мировая экономика за прошлый год очень сильно упала, так что мы и так задержались с введением госрегулирования. Потребительская корзина украинца подорожала на 24% за год, то есть малоимущие слои населения очень сильно страдают", – отмечает эксперт.

Полки будут пустыми?

Олег Пендзин уверяет: нет, дефицита продуктов введение госрегулирования цен не вызовет.

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"Потому что государственное регулирование будет ограничивать торговую надбавку, в себестоимость никто не лезет. То есть никто не будет заставлять компании работать себе в убыток", – подчеркивает экономист.

Правда, Олег Пендзин не видит необходимости принятия специального законопроекта. По его мнению, достаточно возобновить действие постановления Кабинета министров, которое было отменено в 2017 году. А вот на какой срок нужно ввести госрегулирование, эксперт сказать не берется.

Он считает, что этот механизм должен подстраиваться под экономическую ситуацию в стране и отменяться или вводиться тогда, когда этого требуют обстоятельства.

Стоимость "борщового набора"

В Украине за последнее время подорожали овощи так называемого борщового набора. С начала 2021 года цены взлетели в 2,6 раза.

Оптовые цены больше выросли на следующие виды товаров:

  • морковь – подорожала в 2 раза;
  • лук – подорожал в 2,5 раза;
  • капуста и свекла – подорожали в 3 раза.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, как высокие цены на энергоносители могут ударить по украинским производителям, и писали, какой популярный продукт подешевел в Украине.

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