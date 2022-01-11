Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Цены будут несладкими? Что ждёт украинцев после введения "налога на сахар"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 января, 15:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине могут ввести новый вид налога для производителей газированной воды
Что будет с ценами при введении нового налога
Что будет с ценами при введении нового налога / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вскоре могут ввести дополнительный налог на газированные напитки или так называемый "налог на сахар".

Об этом на своем Telegram канале и Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи Украины Михаил Радуцкий.

Реклама

По его словам, во многих развитых странах такой вид налогообложения помог побудить производителей снизить содержание сахара в напитках, а потребителей перейти на более здоровые заменители.

Радуцкий подчеркнул, что деньги с этого налога должны тратить на программы лечения и профилактики диабета и смену школьного питания.

Однако некоторые эксперты считают, что это приведет только к росту цен на данный вид товаров.

Реклама

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цена этих товаров вскоре увеличится, однако введение налогов – отнюдь не основная причина, а лишь один из многих факторов.

"Самый главный фактор, который влияет на рост цены – это огромные цены на энергоносители. Понимаете, чтобы произвести любую аграрную переработку необходимы затраты на огромное количество газа и электроэнергии. В силу того, что их стоимость растет катастрофически, будут расти и цены", – говорит эксперт.

Пендзин отмечает, что в другой ситуации, такой вид налогообложения мог бы быть уместен. Однако в условиях энергетического кризиса и бизнеса, едва оправившегося после локдаунов, это может усугубить ситуацию.

Новые налоги для украинцев

С 1 января 2022 года украинцы обязаны будут платить новые виды налогов, в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс.

Реклама

Так, появятся следующие налоги:

  • ФЛП обязуются платить ЕСВ;
  • вводится налог на сделки с недвижимостью;
  • налог на земельный участок.

Ранее мы рассказывали, кто освобождается от уплаты налога на землю и писали, кому могут вернуть часть налогов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3663

Евро (€)

31.12

#человек_сего_дня
11 января. Петр Могила. 375 лет назад, 11 января 1647 года, ушел из жизни выдающийся украинский церковный и культурный деятель. Но перед этим он успел многое повидать и сделать…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,82
29,80
28,22
19,28
31,79
31,29
29,98
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять