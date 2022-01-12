В Украине ввели госрегулирование цен – список продуктов

В Украине ввели предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов. До конца карантина она будет ограничиваться 10%.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на очередном заседании.
Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:
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- сахар-песок;
- пшеничная мука высшего сорта;
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничного высшего сорта);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
- подсолнечное масло;
- куриные яйца категории С1;
- птица (куриная тушка);
- сливочное масло жирностью 72,5 процента.
Ранее Кабмин ввел предельный уровень надбавки на батон и хлеб. На эти товары также нельзя устанавливать наценку свыше 10% до конца карантина.
Что такое госрегулирование цен?
Регулировка цен государством действовало в Украине до 2017 года, а затем было отменено Кабинетом министров.
Практику ввели в 1994 году, и размер наценки должен был составить не менее 5% и не более 15% от отпускной цены от производителя.
По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, на себестоимость продукции это никак не влияет, то есть компании никто не будет вынуждать работать в убыток.
Раньше мы писали, что ждет украинцев после введение налога на сахар и рассказывали, как сильно за год подорожал мед.