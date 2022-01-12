Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ "Заминированы" все школы 🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Украина в снегу
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине ввели госрегулирование цен – список продуктов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 17:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На какие продукты Кабмин ограничил торговую надбавку 10%
Сколько будет действовать госрегулирование цен
Сколько будет действовать госрегулирование цен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ввели предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов. До конца карантина она будет ограничиваться 10%.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на очередном заседании.

Реклама

Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:

  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничного высшего сорта);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
  • подсолнечное масло;
  • куриные яйца категории С1;
  • птица (куриная тушка);
  • сливочное масло жирностью 72,5 процента.

Ранее Кабмин ввел предельный уровень надбавки на батон и хлеб. На эти товары также нельзя устанавливать наценку свыше 10% до конца карантина.

Что такое госрегулирование цен?

Регулировка цен государством действовало в Украине до 2017 года, а затем было отменено Кабинетом министров.

Реклама

Практику ввели в 1994 году, и размер наценки должен был составить не менее 5% и не более 15% от отпускной цены от производителя.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, на себестоимость продукции это никак не влияет, то есть компании никто не будет вынуждать работать в убыток.

Раньше мы писали, что ждет украинцев после введение налога на сахар и рассказывали, как сильно за год подорожал мед.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Доллар и евро резко застопорились: чего ждать от курса валют дальше Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева В Украине ввели госрегулирование цен – список продуктов София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Украли данные и набрали кредитов: как мошенники обманули украинку и при чем здесь "Дія" Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах сегодня
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.51

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

31.17

#человек_сего_дня
12 января. Сергей Королев. 115 лет назад (1907) в Житомире появился на свет выдающийся ученый и конструктор в сфере космического ракетостроения…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,22
19,17
31,79
31,38
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять