В Украине ввели госрегулирование цен – список продуктов

На какие продукты Кабмин ограничил торговую надбавку 10%

Сколько будет действовать госрегулирование цен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ввели предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов. До конца карантина она будет ограничиваться 10%.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на очередном заседании.

Реклама

Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничного высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

птица (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5 процента.

Ранее Кабмин ввел предельный уровень надбавки на батон и хлеб. На эти товары также нельзя устанавливать наценку свыше 10% до конца карантина.

Что такое госрегулирование цен?

Регулировка цен государством действовало в Украине до 2017 года, а затем было отменено Кабинетом министров.

Реклама

Практику ввели в 1994 году, и размер наценки должен был составить не менее 5% и не более 15% от отпускной цены от производителя.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, на себестоимость продукции это никак не влияет, то есть компании никто не будет вынуждать работать в убыток.

Раньше мы писали, что ждет украинцев после введение налога на сахар и рассказывали, как сильно за год подорожал мед.