Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Мясо, молоко и яйца в Украине резко подорожали: сколько теперь стоят продукты

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 09:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подешевело только подсолнечное масло
Что с ценами на продукты в феврале
Что с ценами на продукты в феврале / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам показали, как изменились цены на куриные яйца, мясо, молоко, подсолнечное и сливочное масло в крупных супермаркетах страны в начале февраля.

Данные с ценовой политокой магазинов опубликовали на сайте Минфина.

Реклама

Сколько стоит подсолнечное масло?

Средние цены на продукт производителя "Олейна" рафинированное снизились по сравнению с январем, составив 56,06 грн (850 мл). В первый месяц зимы украинцам предлагали покупать это масло за 57,45 грн.

А вот средние цены на масло торговой марки "Щедрый Дар" рафинированное, наоборот – повысились. Сейчас цена составляет 57,60 грн (870 мл), тогда как месяцем ранее на покупку можно было потратить 54,93 грн.

Что с ценами на куриные яйца?

Стоимость куриных яиц торговой марки "Квочка" по состоянию на 1 февраля была в пределах 39,00 грн. за 10 штук (а в январе – 41,03 грн.). За торговую марку "Ясенсвіт в среднем придется отдать 40,03 грн за 10 штук. В январе стоимость этих яиц колебалась на уровне 40,52 грн.

Реклама

Почем молоко?

Молоко продолжает дорожать. Например, торговая марка "Яготинське" (2,6% 900 мл) продается в супермаркетах с ценником 33,15 грн (январь – 31,25 грн/кг).

Средние цены на молоко торговой марки "Простоквашино" (1%) – 32,95 грн. (январь – 31,36 грн.).

Сливочное масло

Тренд на подорожание наблюдается и здесь. Если в январе масло торговой марки "Селянське" (72,5%) можно было приобрести за 54,05 грн. (200 гр), то уже в февраля его продавли за а 55,62 грн.

Реклама

За продукт торговой марки "Яготинське" (73%) сейчас нужно платить 53,30 грн, хотя еще месяц назад такое масло стоило 49,66 грн.

За сколько можно купить свинину

За свиную грудинку нужно отдать 104,27 грн/кг, в то время как в декабре была 108,89 грн/кг.

На другие виды мяса цены сейчас такие:

  • лопатка – за 104,45 грн/кг (январь – 112,71 грн/кг),
  • ошейок – 159,19 грн/кг (январь – 149, 82 грн/кг),
  • ребра – 116,28 грн/кг (январь – 110,95 грн/кг), шашлык – 151,98 грн/кг (январь – 147,53 грн/кг).

Госрегулирование цен

12 января Кабинет министров Украины принял решение ввести предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов.

Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:

  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
  • подсолнечное масло;
  • куриные яйца категории С1;
  • птица (куриная тушка);
  • сливочное масло жирностью 72,5 процента.

Ранее мы рассказывали, что повышение цен на продукты в Украине уже коснулось овощей из так называемого "борщевого набора, и писали, как украинцы переплачивают за хлеб.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Повезет не всем: кому и на сколько повысят пенсии с 1 марта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Доллар возвращает свои позиции: что произойдет с курсом уже совсем скоро Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Мясо, молоко и яйца в Украине резко подорожали: сколько теперь стоят продукты Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36992.87

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2656.37

Litecoin (LTC)

109.05

Ripple (XRP)

0.6

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,79
19,01
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять