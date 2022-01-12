Промислова інфляція досягла рекорду: що буде з цінами для українців

Рост промышленной инфляции за год ускорился более чем в 4 раза

Україна досягла рекордної промислової інфляції / Фото: Колаж: Сьогодні

За рік промислова інфляція в Україні прискорилась більш ніж в 4 рази і становить 62,2%, що є рекордом за весь час існування гривні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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За її даними, у 2021 році індекс цін виробників (промислова інфляція) виріс у 4,3 рази.

Промислова інфляція – це по суті зростання цін на сировину, енергоносії та інші комплектуючі для виробництва.

Найбільше подорожчання сталося у добувній (56,5%) та переробній промисловості (28%). Однак абсолютним рекордсменом є енергосектор, індекс цін виробників на виробництво та постачання газу, електроенергії становить 185,4%.

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Цей показник є рекордним з 1996 року, а проблема такої значної промислової інфляції полягає в наступному:

показник буде закладено в ціну готової продукції, яка буде зростати;

через певний час промислова інфляція торкнеться споживчої, і це призведе до подорожчання продуктів споживання ; Ступінь подорожчання залежить від рівня використання енергоресурсів у виробництві;

; Ступінь подорожчання залежить від рівня використання енергоресурсів у виробництві; високі ціни призводять до скорочення попиту, що зменшує прибутки;

зменшення прибутків стає причиною уповільнення розвитку та модернізації виробництва.

Споживча інфляція у 2021 році

Протягом 2021 року Держстат кілька разів погіршував оцінку української економіки. Споживча інфляція протягом минулого року склала 10%, що є вдвічі більше за 2020 рік.

У вересні 2021 рівень інфляції піднявся до 11%, хоча вище цього показника інфляція останній раз фіксувалася аж у травні 2018 року.

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На 2022 рік середня інфляція закладена на рівні 10,6% у бюджеті.

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