Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Чекати на здорожчання? Якими продуктами варто запасатися вже сьогодні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 07:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, запаси яких продуктів варто робити вже сьогодні
Продукти в Україні дорожчають
Продукти в Україні дорожчають / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В період тотального здорожчання продуктів, а також напруженої геополітичної ситуації в країні варто зробити запас деяких продуктів харчування.

"Сьогодні" розповість вам, чим краще запастися найближчим часом.

Реклама

Цукор

Незабаром українців можуть спіткати проблеми з доступністю цукру. Цей продукт може зникнути з полиць супермаркетів або ж його ціна підскочить "до небес". За повідомленням Ukrainian Agribusiness Club, ця проблема може виникнути через скорочення посівних площ цукрових буряків, з яких його і виробляють.

Вирощувати цукрові буряки стає невигідно через дорожнечу добрив, засобів захисту, пальноого, підвищення орендної плати за землю та інших складників собівартості.

Гречка

Також варто звернути увагу на такий популярний в Україні продукт, як гречка. Не в жарт, але саме по її вартості деякі люди судять про економічне становище України. Загалом, за останні пів року ціни на крупу злетіли на 15%.

Реклама

Наразі один кілограм коштує близько 50 грн, натомість зелена гречка — майже 100 грн.

Мʼясо

Через стрімке подорожчання енергоносіїв та зростання вартості кормів, а також інші інфляційні процеси дорожчають і різні види мʼяса (яловичина, порівняно з 2021 роком, зросла в ціні на 31%, куряча тушка та філе – на 28% та 30,5% відповідно, а свинина — на 7,7%). Наразі виробники свинини продовжують працювати на межі рентабельності або навіть у збиток.

Низка українських експертів стверджує: цілком ймовірно, що ціни на мʼясо зростатимуть і надалі, якщо, звісно, ситуація в країні не зміниться на краще. Великих запасів мʼяса ви не накопичите, але деякі види заморозити цілком вдасться (на кілька місяців).

Реклама

Загалом, роблячи запаси продуктів, варто звернути увагу на ті, що мають доволі тривалий термін придатності.

Продукти зі знижкою

Українці від 55 до 60 років найчастіше купують у продовольчих магазинах продукти зі знижкою. На другому місці – люди від 35 до 45 років.

За результатами опитування (в якому взяло участь 1000 осіб) Gradus, 48,7% відповіли, що часто купують продукти зі знижкою. 1,9% заявили, що ніколи так не роблять, а 8,7% респондентів вдаються до цього дуже рідко.

Раніше ми розповідали, скільки коштують соціально значущі продукти в Польщі та порівнювали їх з цінами в Україні.

Ми також писали, чому виробники на межі закриття, а супермаркети по вуха в боргах перед ними.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Секретний заповіт: що це і як його правильно скласти Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Чекати на здорожчання? Якими продуктами варто запасатися вже сьогодні Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Пенсії українців: кому та на скільки підвищать виплати з 1 березня Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43669.54

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3072.7

Litecoin (LTC)

126.02

Ripple (XRP)

0.82

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.09

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

31.93

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

Цитата на segodnya.ua
Сергій Фурса Інвестиційний банкір
Що буде з доларом?
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
34,08
33,08
32,03
18,99
35,99
35,49
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти