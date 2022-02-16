Насувається дефіцит: українці можуть залишитись без популярного продукту

Розповідаємо, як і чому з полиць українських супермаркетів може зникнути один з найпопулярніших продуктів

Чому українці ризикують залишитись без цукру / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те що Україна вважалася лідером з виробництва цукру, незабаром країну можуть чекати проблеми з доступністю цього продукту.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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Дефіцит цукру загрожує українцям через скорочення посівних площ цукрових буряків, з яких його і виробляють.

За підрахунками експертів, у 2022 році витрати на вирощування цієї культури зростуть на 44% і це потягне за собою ще більше скорочення площ.

Вирощувати цукрові буряки стає невигідно через дорожнечу добрив, засобів захисту, палива, підвищення орендної плати за землю та інших складників собівартості.

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Все це змушує вітчизняних аграріїв переорієнтовуватись на інші культури, які до того ж мають підвищений попит на світовому ринку, наприклад соняшник чи кукурудзу.

Лише за останні п’ять років посівних площ під цукровим буряком стало менше на 29%, а порівняно з початком тисячоліття – майже вчетверо менше.

Подорожчання гречки

В Україні рекордно дорожчає гречка, лише за останні пів року ціни на крупу злетіли на 15%. За один кілограм вже просять близько 50 грн, а за корисну зелену гречку – майже 100.

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За словами директора Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, такий ріст цін обумовлений тим, що українські фермери відмовляються вирощувати культуру і доводиться ввозити крупу з-за кордону.

Причини ті самі – культура примхлива, дорога, а врожаю мало.

"Сьогодні" також писали, скільки доведеться платити за популярні продукти та скільки коштують ці ж товари в сусідній Польщі.