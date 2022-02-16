Надвигается дефицит: украинцы могут остаться без популярного продукта

Несмотря на то что Украина считалась лидером по производству сахара, вскоре страну могут ждать проблемы с доступностью этого продукта.
Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.
Дефицит сахара грозит украинцам из-за сокращения посевных площадей сахарной свеклы, из которой его и производят.
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По подсчетам экспертов, в 2022 году расходы на выращивание этой культуры возрастут на 44% и это повлечет за собой еще большее сокращение площадей.
Выращивать сахарную свеклу становится невыгодно из-за дороговизны удобрений, средств защиты, топлива, повышения арендной платы за землю и других составляющих себестоимости.
Все это заставляет отечественных аграриев переориентироваться на другие культуры, которые к тому же пользуются повышенным спросом на мировом рынке, например подсолнечник или кукурузу.
Только за последние пять лет посевных площадей под сахарной свеклой стало меньше на 29%, а по сравнению с началом тысячелетия – почти в четыре раза меньше.
Подорожание гречки
В Украине рекордно дорожает гречка, только за последние полгода цены на крупу взлетели на 15%. За один килограмм уже просят около 50 грн, а за полезную зеленую гречку – почти 100.
По словам директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, такой рост цен обусловлен тем, что украинские фермеры отказываются выращивать культуру и приходится ввозить крупу из-за границы.
Причины те же – культура капризная, дорогая, а урожая мало.
"Сегодня" также писали, сколько придется платить за популярные продукты и сколько стоят эти же товары в соседней Польше.