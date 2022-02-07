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"Золотой" батон и гречка: сколько придется платить за продукты в ближайшее время

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 февраля, 12:26
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Стоимость продуктовой корзины украинцев в феврале, по сравнению с январем, выросла
Стоимость продуктовой корзины увеличилась
Стоимость продуктовой корзины увеличилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала 2022 года в основном в цене выросли так называемые "социально значимые" продукты.

"Сегодня" проанализировали, как изменилась стоимость продуктовой корзины украинцев с начала нового года.

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Для сравнения мы выделили основные продукты питания, которые люди покупают чаще всего, и сопоставили их стоимость 1 января 2022 года и 1 февраля этого же года.

По данным Минфина, среднемесячные цены в вышеупомянутые сроки составляли и составляют:

  • гречка: 50,20 грн в январе и 50,91 грн в феврале;
  • сахар: 25,78 грн в январе и 26,27 грн в феврале;
  • мука: 22,11 грн и 22,15 грн соответственно;
  • макароны: 25,10 грн. и 24,82 грн;
  • молоко 2,6%: 31,25 грн. и 32,68 грн;
  • хлеб ржаной: 30,66 грн. и 31,45 грн;
  • батон нарезной 500 гр: 23,02 грн. и 24,33 грн;
  • яйца куриные: 41,03 грн. и 39 грн;
  • филе курицы: 121,77 грн. и 127,93 грн;
  • вода минеральная 1,5 л: 14,24 грн. и 14,22 грн;
  • масло "Яготинское" 73% 200 г: 49,66 грн. и 53,30 грн;
  • масло "Щедрый дар" 870 мл: 54,93 грн. и 57,60 грн.

Поэтому по несложным подсчетам можно прийти к выводу: в январе 2022 года украинец за корзину с "социально значимыми" продуктами питания платил примерно 489,75 грн. А уже в феврале эта сумма увеличилась до 504,66 грн.

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Талоны на продукты

В связи с ростом цен на продукты в Офисе президента предложили ввести специальные талоны на продукты. Когда обсуждение воплотится в реальность, пока неизвестно, также непонятно и то, каким образом это будет работать. Знаем только одно: будут выдавать социально уязвимым категориям населения и на приобретение "социально значимых" продуктов (выше мы их перечислили).

В целом этот вопрос советуют рассматривать сквозь призму подобных инициатив, например, жилищно-коммунальную субсидию, которую в 2021 году назначили более 2,5 млн домохозяйствам (из 14,8 млн домохозяйств всего).

Так что, возможно, именно на такое количество украинцев и будут рассчитывать, внедряя идею.

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Напомним, что большинство экспертов убеждены: инициатива неплохая, ведь действует во многих высокоразвитых странах, однако денег в государстве на нее может не хватить.

Раньше мы также писали, что будет с ценами на продукты в 2022 г. с инфляцией в Украине 7,7%.

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